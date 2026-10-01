Bişkek'te türk dünyası diyalogları panelinde işbirliği ve ortak vizyon öne çıktı

Bişkek'te "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli gerçekleştirildi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen panel, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak vizyonun somut adımlara dönüştürülmesi ele alındı.

panelde kimler vardı ve açılış mesajı:

Panele Türkiye Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, 28. Dönem MHP Samsun Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, 28. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Kırgızistan İlk Meclis Başkanı Medetkan Şerimkulov ile ülkedeki Türk diplomatlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Panel, tematik bir video gösterimiyle başladı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Dr. Burhanettin Duran’ın gönderdiği video mesaj izlendi.

Duran mesajında, ekim sonunda Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13’üncü Zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı tarafından Türk dünyası başkentlerinde panel serileri düzenlendiğini belirterek, ortak tarihten ve kültür mirasından güç alınarak çağın gerekliliklerine uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.

ortaklık fırsatları ve dijital tehditler:

Duran panelde, Hazar geçişli Orta Koridor başta olmak üzere enerji, ulaştırma, ticari bütünleşme, dijital ekonomi, yapay zeka ve afet yönetimi gibi alanlarda geliştirilen ortaklıkların Türk dünyasının potansiyelinin somut göstergeleri olduğunu kaydetti. Öne çıkan mesajlardan biri, medya ve iletişim alanındaki işbirliğinin stratejik önemi oldu. Duran, dijital çağın sunduğu imkanların yanında dezenformasyon, nefret söylemi ve dijital manipülasyon gibi yeni tehditleri barındırdığını belirterek, Türk devletleri arasında bilgi paylaşımı, ortak platformlar ve kriz dönemleri için iletişim kapasitesinin güçlendirilmesinin zaruri olduğunu söyledi.

Panelde dile getirilen ortak ihtiyaçlar arasında iletişim kapasitesinin tahkimi, medya kurumları arasında tecrübe transferi ve ortak savunma mekanizmalarının oluşturulması yer aldı.

bölgesel güvenlik ve tarihsel bağların yorumu:

Panel konuşmacılarından Prof. Dr. İlyas Topsakal, bölgesel güvenliğin yalnızca Türk dünyası dinamikleriyle sınırlı kalmadığını, Orta Asya coğrafyasının tarihsel olarak Çin ve Rusya ile ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti. Topsakal, bölgenin bu iki güçle dengeli, rekabete dönüşmeyen bir komşuluk ilişkisi içinde olması gerektiğini savundu ve Kırgızistan’ın tarihsel önemine atıfta bulunarak göç, kültür ve edebiyat bağlarının altını çizdi. Topsakal konuşmasında, Göktürk kitabeleri ve Kutadgu Bilig gibi tarihi referanslara değinerek Kırgızistan’ın Türk tarihindeki merkezi rolünü hatırlattı.

Türkiye Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ise TDT’nin kuruluş sürecine ilişkin kronolojiyi hatırlattı: 1992’de Ankara’da başlayan zirve süreci, 2009 Nahçıvan anlaşmasıyla kurumsallaştı ve 2021’de İstanbul zirvesiyle güncel yapısına kavuşarak adını Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) olarak aldı. Ökem, teşkilatın bölgesel istikrar ve refaha katkı sunduğunu vurguladı.

ortak medya ve kültürel yaklaşımlar:

Panelin soru-cevap bölümünde söz alan Selman Oğuzhan Eser, Türk dünyasında ortak bir yayın kuruluşu kurulmasının önemini dile getirdi. Eser, böyle bir kuruluşun halklar arasında bilgi akışını kolaylaştıracağını ve genç kuşakların Türkistan’a ilişkin aidiyet duygusunu pekiştireceğini savundu. Eser, Türkiye’de doğan birçok gencin kalbinde bir Türkistan sevgisi bulunduğunu belirterek ortak yayın fikrinin gerçekçi ve yakın vadede gerçekleşebilir olduğunu ifade etti.

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ise panelde, ülkesi için geçen bağımsızlık sürecinin zorluklarına rağmen kayda değer ilerleme sağlandığını belirtti. Otunbayeva, Kırgızistan’ın genç bir devlet olarak Türkiye’den çok şey öğrendiğini, Türkiye’nin Kırgızistan’ı kardeş ülke kabul ettiğini ve deneyimini paylaştığını söyledi.

Panel genelinde, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi için hem kurumlar arası eşgüdümün hem de toplumsal düzeyde iletişim kanallarının genişletilmesi gerektiği ortak bir kanaat olarak öne çıktı. Etkinlik, TDT zirvesi öncesi fikir alışverişi ve stratejik önceliklerin netleştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

Katılımcılar: Mekin Mustafa Kemal Ökem, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Selman Oğuzhan Eser, Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Roza Otunbayeva, Medetkan Şerimkulov ve ilgili diplomatlar, akademisyenler ile öğrenciler.

BİŞKEK’TE DÜZENLENEN "TÜRK DÜNYASI DİYALOGLARI: ORTAK GELECEK, ORTAK VİZYON" BAŞLIKLI PANELDE TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KONULAR ELE ALINDI.