Vefa örneği: emekli ikramiyesini müftülük hizmet binasına bağışladı

Afyonkarahisar'da anlamlı bağış

Geçen yıl emekliye ayrılan Ayşegül Kurt, emekli ikramiyesinin tamamını İl Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının yapımında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)'ye bağışladı. Bağış, ilin din hizmetleri için planlanan yeni mekâna doğrudan destek sağladı.

Bağışın kapsamı:

Kurt'un yaptığı bağış, yeni hizmet binasının inşasına ayrılan kaynaklardan biri olarak kayıtlara geçti. Projenin temelinin atıldığı 22 Eylül 2026 tarihine atıfla sürdürülen çalışmalarda, bağışın inşaat sürecine katkı sunduğu belirtildi.

Tören ve teşekkür belgesi:

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından bağış nedeniyle "Teşekkür Belgesi" verilmesi uygun görüldü. Belge, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından Ayşegül Kurt'a takdim edildi. İmamoğlu, Kurt'un emekli ikramiyesinin tamamını bağışlamasının bir vefa ve fedakârlık örneği olduğunu vurguladı ve kendisine teşekkür etti.

Törende ayrıca Kurt'a ve ailesine sağlık ile huzur dolu bir ömür temennisinde bulunuldu. Yetkililer, bu tür bağışların vakıf kültürünün canlı tutulmasında önemli bir işaret olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜ YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN GEÇEN YIL EMEKLİYE AYRILAN AYŞEGÜL KURT, EMEKLİ İKRAMİYESİNİN TAMAMINI İL MÜFTÜLÜĞÜ'NÜN YENİ HİZMET BİNASININ YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NA (TDV) BAĞIŞLADI.