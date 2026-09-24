Vezirköprü eğitimi ankara gündeminde: mesem binası ve tarım lisesi talebi

Vezirköprü'de eğitim altyapısı ankara'ya taşınıyor:

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ile bölge için önem taşıyan Tarım Lisesi talebi, ilçe temsilcileri tarafından Ankara'ya taşındı. Türk Eğitim-Sen Samsun 2 No'lu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili İlyas Topsakal arasındaki görüşmede, ilçenin eğitim altyapısındaki eksikler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

MESEM'in mevcut durumu ve ihtiyaçlar:

Kamçi, MESEM'in bulunduğu binanın başlangıçta okul olarak planlanmadığını, yapının sanayi ve büro hizmetleri için inşa edildiğini ve 1993 yılında bakanlığa devredildikten sonra mesleki eğitim merkezi olarak kullanılmaya başlandığını anlattı. Kurumda yaklaşık 750 öğrenci eğitim görüyor; ancak fiziki imkânların yetersizliği dikkat çekiyor. Binada sadece 2-3 sınıf bulunuyor, bazı sınıflarda makineler yer alıyor ve 4 müdür yardımcısının aynı odada görev yaptığı bildirildi. Kamçi, bu durumun geçici onarımlarla çözülemeyeceğini belirterek, sosyal alanları ve teknik donanımı eksiksiz yeni bir MESEM kampüsü ihtiyacını vurguladı.

Tarım Lisesi talebinin gerekçesi:

İlçede üç yıldır gündemde olan Tarım Lisesi projesi için geniş arazi üzerinde bir eğitim kurumu kurulması talep ediliyor. Kamçi, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha bilinçli yürütülmesi gerektiğini, köy nüfusunun göç nedeniyle azaldığını ve böyle bir lisenin hem organik tarım hem de mevcut üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Talep, bölgesel kalkınma ve gençlerin mesleki yönlendirilmesi açısından öneme sahip olarak sunuldu.

Ankara süreci ve takip planı:

Topsakal, konuyu detaylı ilk kez öğrendiğini belirterek, hazırlanacak kapsamlı dosyanın kendisine ulaştırılmasını istedi. Milletvekili, raporu inceledikten sonra gerekli girişimlerde bulunacağını, konuyu Milli Eğitim Bakanı ile paylaşacağını ve Vezirköprü'ye yeni okul binası kazandırılması için çalışacağını bildirdi. Kamçi de kapsamlı raporu en kısa sürede hazırlayıp Topsakal'a sunacaklarını ve gerekirse Ankara'daki temaslarda yer alacaklarını açıkladı.

Görüşmede öne çıkan talep, hem mevcut MESEM binasının yerine modern bir eğitim kompleksi yapılması hem de Tarım Lisesi projesinin hayata geçirilmesi yönünde. İlçe temsilcileri, yerel sorunların çözümü için merkezi düzeyde yürütülecek takip ve raporlama sürecinin belirleyici olacağını vurguluyor.

"BİR OKUL VEYA EĞİTİM MERKEZİ OLARAK YAPILMAMIŞTI"