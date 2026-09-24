Dolar 48,8497 +0,04%
Euro 55,7996 +0,25%
Bist 13.148,82 -0,78%
Altın Gram 6.782,12 0,00%
EUR/USD 1,1401 +0,11%
Brent Petrol 98,21 +0,09%
--°

Vezirköprü eğitimi ankara gündeminde: mesem binası ve tarım lisesi talebi

Vezirköprü'deki fiziki yetersizlikleri gösteren MESEM ile üç yıldır beklenen Tarım Lisesi projesi, MHP'li İlyas Topsakal'a sunularak Ankara'da takip edilecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Vezirköprü eğitimi ankara gündeminde: mesem binası ve tarım lisesi talebi

Vezirköprü'de eğitim altyapısı ankara'ya taşınıyor:

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ile bölge için önem taşıyan Tarım Lisesi talebi, ilçe temsilcileri tarafından Ankara'ya taşındı. Türk Eğitim-Sen Samsun 2 No'lu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili İlyas Topsakal arasındaki görüşmede, ilçenin eğitim altyapısındaki eksikler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

MESEM'in mevcut durumu ve ihtiyaçlar:

Kamçi, MESEM'in bulunduğu binanın başlangıçta okul olarak planlanmadığını, yapının sanayi ve büro hizmetleri için inşa edildiğini ve 1993 yılında bakanlığa devredildikten sonra mesleki eğitim merkezi olarak kullanılmaya başlandığını anlattı. Kurumda yaklaşık 750 öğrenci eğitim görüyor; ancak fiziki imkânların yetersizliği dikkat çekiyor. Binada sadece 2-3 sınıf bulunuyor, bazı sınıflarda makineler yer alıyor ve 4 müdür yardımcısının aynı odada görev yaptığı bildirildi. Kamçi, bu durumun geçici onarımlarla çözülemeyeceğini belirterek, sosyal alanları ve teknik donanımı eksiksiz yeni bir MESEM kampüsü ihtiyacını vurguladı.

Tarım Lisesi talebinin gerekçesi:

İlçede üç yıldır gündemde olan Tarım Lisesi projesi için geniş arazi üzerinde bir eğitim kurumu kurulması talep ediliyor. Kamçi, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha bilinçli yürütülmesi gerektiğini, köy nüfusunun göç nedeniyle azaldığını ve böyle bir lisenin hem organik tarım hem de mevcut üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Talep, bölgesel kalkınma ve gençlerin mesleki yönlendirilmesi açısından öneme sahip olarak sunuldu.

Ankara süreci ve takip planı:

Topsakal, konuyu detaylı ilk kez öğrendiğini belirterek, hazırlanacak kapsamlı dosyanın kendisine ulaştırılmasını istedi. Milletvekili, raporu inceledikten sonra gerekli girişimlerde bulunacağını, konuyu Milli Eğitim Bakanı ile paylaşacağını ve Vezirköprü'ye yeni okul binası kazandırılması için çalışacağını bildirdi. Kamçi de kapsamlı raporu en kısa sürede hazırlayıp Topsakal'a sunacaklarını ve gerekirse Ankara'daki temaslarda yer alacaklarını açıkladı.

Görüşmede öne çıkan talep, hem mevcut MESEM binasının yerine modern bir eğitim kompleksi yapılması hem de Tarım Lisesi projesinin hayata geçirilmesi yönünde. İlçe temsilcileri, yerel sorunların çözümü için merkezi düzeyde yürütülecek takip ve raporlama sürecinin belirleyici olacağını vurguluyor.

&quot;BİR OKUL VEYA EĞİTİM MERKEZİ OLARAK YAPILMAMIŞTI&quot;

"BİR OKUL VEYA EĞİTİM MERKEZİ OLARAK YAPILMAMIŞTI"

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çayırova'nın yeni meslek lisesinde kaba inşaat tamamlandı
images

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne...
images

Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor
images

Erzin'de okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyon ön plana çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sağanakta ağaca sığınan kedi Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Güneydoğu depremi Diyarbakır’da da hissedildi

Zonguldak limanı sağanak sonrası çamura büründü

Klinikte güvenle ilk adım: hemşire adaylarına kapsamlı hastane oryantasyonu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği