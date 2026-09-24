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Yahşihan operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturmasında Yahşihan Belediyesi'ne yönelik eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:40

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yahşihan operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Yahşihan operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediyesi ile bağlantılı 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Kırıkkale merkezli olarak dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

operasyonun kapsamı:

Operasyon, Kırıkkale merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Aramalar ve yakalamalar sırasında, soruşturmada ismi geçen kişilerle ilgili adres tespitleri temel alındı. İşlemler sonucunda çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

gözaltı sayısı ve soruşturmanın durumu:

Başsavcılığın başlattığı işlemlerde toplam 36 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 31 kişi gözaltına alındı. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz da yer alıyor. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı ve bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AHMET SUNGUR

AHMET SUNGUR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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