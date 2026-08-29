Yahşihan'da uyuşturucu ticaretine baskın: 544 hap ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

operasyonun detayları:

Gözaltına alınan şüpheliler O.B. (28), H.C.A. (21) ve K.E.C. (20) olarak tespit edildi. K.E.C.'nin üzerinde yapılan aramada 8 sentetik ecza hap bulundu. O.B.'nin evinde gerçekleştirilen adli aramada ise 536 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda toplam 544 sentetik ecza hap kayda geçirildi.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER