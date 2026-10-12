Dolar 49,3315 +0,15%
Euro 55,1978 +0,01%
Bist 12.155,75 -0,90%
Altın Gram 6.667,73 -0,29%
EUR/USD 1,1186 -0,18%
Brent Petrol 105,50 +0,74%
--°

Yakaköylüler birlik için buluştu: geleneksel köy hayrı farklı şehirlerden katılım sağladı

Manisa'nın Gördes ilçesindeki Yakaköy'de düzenlenen geleneksel hayırda Balıkesir, Bursa, Akhisar, İzmir ve Manisa'dan katılımcılar bir araya geldi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yakaköylüler birlik için buluştu: geleneksel köy hayrı farklı şehirlerden katılım sağladı

Geleneksel köy hayrı yoğun katılımla gerçekleştirildi:

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrı, çevre mahallelerin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Akhisar, İzmir ve Manisa'da yaşayan vatandaşların katılımıyla yapıldı. Etkinlik, farklı şehirlerde yaşayan Yakaköylüleri ve komşu mahalleleri bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

Türbe ziyareti ve dualar:

Program kapsamında ilk durak eski Yakaköy'de bulunan Emir Dede Hazretleri'nin türbesi oldu. Türbe ziyaretinde Yasin-i Şerif ve Fatiha sureleri okunarak dualar edildi ve katılımcıların sağlık, bereket dilekleri paylaşıldı.

Okunanlar ve yöresel ikramlar:

Etkinlik, Yakaköy'de bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları Yusuf Kaya, İsmail Hakkı Arı, Yahya Karaca ve Mustafa Kamacı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlitlerle devam etti. Programın sonunda misafirlere geleneksel lezzetler sunuldu: çorba, tas kebabı, keşkek, bulgur pilavı, yoğurtlu makarna, turşu ve kadayıf tatlısı.

Yakaköy Mahallesi Muhtarı Metin Kaya, farklı şehirlerde yaşayan hemşehrilerinin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Kaya, katılımcılar arasında Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gördes Merkez Jandarma Karakol Komutanı Murat Mutlu, belediye başkan yardımcıları Aykut Bilgen ve Türker Kesici, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi ile mahalle muhtarlarına ve köy halkına şükranlarını iletti.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI YAKAKÖY MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN GELENEKSEL KÖY HAYRI, ÇEVRE...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI YAKAKÖY MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN GELENEKSEL KÖY HAYRI, ÇEVRE MAHALLELERİN YANI SIRA BALIKESİR, BURSA, AKHİSAR, İZMİR VE MANİSA’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DUALARIN EDİLDİĞİ, KUR’AN-I KERİM VE MEVLİTLERİN OKUNDUĞU HAYIRDA, KATILIMCILARA YÖRESEL YEMEKLER İKRAM EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çerkezköy'de baba-kız atölyesi: oyun ve tasarımla bağ güçlendirme
images

Kurul Kalesi'nde antik kültlerin izleri: Kibele ve Dionysos gün yüzüne çıkıyor
images

Nâzım Hikmet etkisi sürüyor: Romantika sergisinde dört özel etkinlik
images

Uludağ’da dört mevsim turizme yönelik imar planları yürürlüğe girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ormanlardan ilçeye: anne ayı ve yavruları çöp konteynerlerinde dolaştı

Zelenskiy yandex merkezlerine yönelik misillemeyi, enerji ateşkesi ve tahıl riskini değerlendirdi

Omü’de umutla başlayan akademik yıl: bilimsel üretim ve gençlik vurgusu

Kundu'da 4 kilometrelik yol yenilemesi COP31 hazırlıkları kapsamında

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı