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Uludağ’da dört mevsim turizme yönelik imar planları yürürlüğe girdi

Bursa Uludağ’da koruma amaçlı 1/5000 ve 1/1000 imar planları askı sonrası yürürlüğe girdi; otopark, konaklama ve spor alanları yeniden düzenlendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uludağ’da dört mevsim turizme yönelik imar planları yürürlüğe girdi

Planlar yürürlüğe girdi:

Uludağ’ın dört mevsim kullanımına yönelik düzenlemeleri içeren koruma amaçlı imar planları, bir aylık askı süresinin sona ermesinin ardından yürürlüğe girdi. Uludağ Alan Başkanlığı tarafından üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planlar, Uludağ Alan Komisyonu tarafından uygun bulunup askıya çıkarılmıştı. Karar, bölgenin yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesinin doğal peyzajla uyumlu şekilde iyileştirilmesini hedefliyor.

Otopark ve yaya erişimi:

Plan kapsamında en çok şikâyet konusu olan kontrolsüz otopark kullanımı ele alındı. Trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şekilde otopark alanları konumlandırılırken, alana kontrollü araç girişini sağlayacak düzenlemeler getirildi. Ziyaretçi güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla kara yolundan ayrılan, toplam yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu aksı oluşturuldu. Ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlenerek, doğal ve kültürel değerlere uyumlu çevre düzenlemeleri planlandı.

Konaklama ve kültürel tesis düzenlemeleri:

Mevcut konaklama tesis alanları azaltılıp yeniden düzenlendi; nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanları planlandı. Sergi, kongre ve konser gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği kültürel tesis alanları ile misafirlere ekolojik farkındalık kazandırmayı amaçlayan tematik alanlar öngörüldü. Plan kapsamında tahliyesi daha önce tamamlanan, toplam 6.100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı. Tahliyesi devam eden diğer 5.700 metrekare büyüklüğündeki otel alanı ise yeşil alana dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı.

Spor alanları ve yönetim planı:

Turizmin 12 aya yayılması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte, planda tanımlanan kullanımlara ilişkin stratejik eylemleri içerecek Uludağ Alan Yönetim Planı çerçevesinde alanın eşgüdümlü yönetimi sağlanacak. Bu kapsamda çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm kurallarına ilişkin yönergeler yürürlüğe konulacak; Uludağ’ın ekonomik ve mekânsal entegrasyonu güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

BURSA’DA YER ALAN ULUDAĞ’DA KONTROLSÜZ OTOPARK KULLANIMINDAN GÜVENLİ YAYA YOLLARINA, KÜLTÜREL...

BURSA’DA YER ALAN ULUDAĞ’DA KONTROLSÜZ OTOPARK KULLANIMINDAN GÜVENLİ YAYA YOLLARINA, KÜLTÜREL TESİSLERDEN AÇIK SPOR ALANLARINA KADAR DÜZENLEMELERİ İÇEREN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI BİR AYLIK ASKI SÜRESİNİN ARDINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ BELİRTİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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