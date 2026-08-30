Yalova'da zaferin yıl dönümü coşkuyla anıldı

kutlama programı ayrıntıları:

Yalova'da, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk yönetimindeki Büyük Taarruz'la kazanılan zaferin 104. yıldönümü, yoğun katılımla anıldı. Etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle sürdü; program Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başladı.

törenin başlangıcı ve protokol katılımı:

Tören kapsamında önce çelenk sunumu yapıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel katıldı ve vatandaşların bayramını kutladı. Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

etkinlikler, gösteriler ve kapanış:

Resmî anma programının ardından halk oyunları gösterileriyle kutlamalar devam etti ve tören geçişiyle program sonlandırıldı. Etkinliklerin ardından valilikte tebrikler kabul edildi; gün, anma ve birliktelik mesajlarıyla tamamlandı.

YALOVA’DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR.