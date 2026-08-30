Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Konya’da 30 ağustos coşkusu: resmi törenler ve öğrenci etkinlikleri öne çıktı

Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı, Atatürk Anıtı’ndaki çelenk töreni, Valilikte tebrikler ve Feritpaşa Caddesi’ndeki gösterilerle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Konya’da 30 ağustos coşkusu: resmi törenler ve öğrenci etkinlikleri öne çıktı

Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtındaki çelenk koyma töreniyle başladı; burada çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin akışı ve Feritpaşa Caddesi programı:

Atatürk Anıtı’ndaki resmi törenden sonra program, Konya Valiliğinde tebriklerin kabul edilmesiyle sürdü. Günün merkezi etkinliklerinden biri olan Feritpaşa Caddesi’ndeki kutlama programında Vali İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşları ve öğrencileri selamladı.

Feritpaşa Caddesi’ndeki etkinlikler selamlama konuşmalarının ardından öğrencilerin şiirleri, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle devam etti. Program, katılımcılara yönelik farklı sunumlar ve gösterilerle halkın ilgisini çekti.

Katılımcılar ve resmi geçitle final:

Kutlamalara Vali İbrahim Akın, Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün törenleri, Feritpaşa Caddesi’ndeki etkinliklerin ardından düzenlenen resmi geçit ile sona erdi.

KONYA&#039;DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI.

KONYA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vatan Caddesi'nde zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı
images

Edremit'te 30 Ağustos coşkusu: fener alayı ve Fatma Turgut sahnede
images

Çan’da milli birlik ve saygı 30 ağustos törenlerinde buluştu
images

Tekirdağ'da 30 ağustos: bayraklarla dolu bir zafer günü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmura rağmen zirvede dalgalanan bayrak: Amasya'da kardeşlerin 30 Ağustos coşkusu

Kadeş Barış Meydanı'nda birlik ve gurur: Çorum 30 Ağustos'u coşkuyla karşıladı

Taranto'da erkekler finalinde iki FIFA hakemi görev alacak

Kazdağı sınırlarına sıçrayan zeytinlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor