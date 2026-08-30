Dolar 48,2384 +0,49%
Euro 55,9056 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.025,42 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Düzce'de Kervan Kavşağı'nda zincirleme çarpışma: 6 araç, 2 yaralı

Düzce'de Kervan Kavşağı'ndan otoban bağlantı yoluna yönelen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de Kervan Kavşağı'nda zincirleme çarpışma: 6 araç, 2 yaralı

Düzce'de Kervan Kavşağı'nda zincirleme kaza

Düzce'de Kervan Kavşağı'ndan otoban bağlantı yolu istikametinde meydana gelen çarpışmada 6 araç birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller hurdaya dönerken, bölgede yoğun maddi hasar oluştu.

Kaza ve müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların durumuyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Yol durumu ve soruşturma:

Kazanın neden olduğu kapanma, araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafiğin normale dönmesiyle sonlandı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın oluş şekline ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

DÜZCE’DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

DÜZCE’DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ceyhan'da sokakta vurulan kadın yaşamını yitirdi; saldırgan yakalandı
images

kahramanmaraş'ta yol kenarına çarpan araçtaki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
images

Yarımca mevkiinde kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarptı
images

Düğün lokmasından sonra Orhaneli'de 50 kişilik zehirlenme şüphesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe Samsun'da erken golle 1-0 öne geçti

Malatya Park'ta 30 Ağustos coşkusu bando konseriyle yaşandı

Ceyhan'da sokakta vurulan kadın yaşamını yitirdi; saldırgan yakalandı

Erciş'te aniden bastıran fırtına yaşamı sekteye uğrattı

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı