Yaya alanına giren 17 motosiklete toplam 52 bin lira ceza

Düzce'de yayalaştırılan caddelerde ortak denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kent merkezinde yayalaştırılan alanlara yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Uygulama İstanbul ve Gaziantep Caddesi ile Spor Sokak üzerinde yoğunlaştı ve özellikle yayalara tehlike oluşturan motosikletlere odaklanıldı.

Denetim noktaları ve uygulama:

Ekipler araç trafiğine kapalı alana giren motosikletleri durdurarak hem sürücülerin belgelerini hem de kask kullanımını kontrol etti. Denetimler sırasında yayaların güvenliğini tehlikeye atan davranışlar tespit edildi; yetkililer söz konusu alanlarda motorlu taşıt girişinin yasak olduğunu vurguladı.

İdari yaptırım ve uyarılar:

Mevzuata aykırılık tespit edilen 17 araca işlem yapıldı ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle toplam 52 bin TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında hem esnaf hem de vatandaşlar uyarıldı; ekipler yayalaştırılan yollarda motorlu araç kullanılmasının yasak olduğunun ve yaptırım uygulanacağının altını bir kez daha çizdi. Şehir merkezinde, özellikle yaya yoğunluğunun arttığı saatlerde denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

DÜZCE’DE YAYALAŞTIRILAN CADDEYE MOTOSİKLET İLE GİREN 17 SÜRÜCÜYE 52 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.