Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Gök vatanla ilk buluşma: HÜRJET teslim edilecek ilk uçuşunu 30 Ağustos’ta tamamladı

SSB koordinasyonunda TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET’in Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk uçağı, 30 Ağustos’ta 18 dakika süren ilk uçuşunu tamamladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Gök vatanla ilk buluşma: HÜRJET teslim edilecek ilk uçuşunu 30 Ağustos’ta tamamladı

HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk uçak olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gökyüzüyle buluştu. Yer ve taksi testlerinin tamamlanmasının ardından verilen uçuş kararı doğrultusunda gerçekleştirilen görevde, ilk prototip uçağın eşlik ettiği HÜRJET, 18 dakika havada kalarak uçuşu güvenli şekilde tamamladı.

uçuş ve test aşaması:

HÜRJET için son montaj hattı faaliyetleri tamamlandıktan sonra yapılan yer ve taksi testleri başarıyla sonuçlandı ve uçuşa izin verildi. Uçuş esnasında ilk prototipin eşlik etmesi, test ekibinin doğrulama sürecine destek sağladı. Uçuşun süresi ve güvenli tamamlanması, programın test safhasındaki ilerlemesini gösteriyor.

proje geçmişi ve üretim planı:

HÜRJET programı 2017 yılında başlatıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen kritik kilometre taşlarından biri, 25 Nisan 2023 tarihindeki ilk uçuştu; o tarihten bu yana iki prototiple test ve doğrulama faaliyetleri sürdürüldü. Testlerde HÜRJET, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini kanıtladı. Programın ilk aşamasında 6 HÜRJET üretilmesi planlanırken, iki prototiple yürütülen testlerin yanı sıra teslimat konfigürasyonundaki uçakların üretim ve montaj çalışmaları eş zamanlı ilerliyor.

Haluk Görgün, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor." Görgün ayrıca projede emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TUSAŞ ekibi, mühendisler, teknisyenler ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Bu uçuş, HÜRJET programının doğrulama takviminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; ilerleyen dönemde test verileri ışığında seri üretim ve teslimat çalışmalarının hızlanması bekleniyor.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLECEK İLK HÜRJET, YER VE TAKSİ TESTLERİNİN TAMAMLANMASININ...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLECEK İLK HÜRJET, YER VE TAKSİ TESTLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN BÜYÜK ZAFER’İN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ. İLK PROTOTİPİN EŞLİK ETTİĞİ HÜRJET, 18 DAKİKA HAVADA KALDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzun süren dosyalara hız: Alo Adalet 135 1 Eylül'de üç pilot adliyede başlıyor
images

kameralarınızdan gerçek zamanlı operasyon yöneticisi yaratan yerli yazılım
images

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor
images

Kardeş mühendislerin yerli zirai dronla Şırnak'ta yükselişi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum FK Ermin Mahmic’i 3+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı

Isparta'da 30 Ağustos coşkusu meydandan korteje taşındı

Iğdır’da 30 ağustos coşkusu: 104. yıl törenleriyle kutlandı

Edremit'te 30 Ağustos coşkusu: fener alayı ve Fatma Turgut sahnede

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor