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Yaya alanlarında motosiklet ve bisiklet denetimi: 10 sürücüye idari ceza

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu’daki Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddelerinde motosiklet ve bisiklet denetimi yaptı; 10 sürücüye idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaya alanlarında motosiklet ve bisiklet denetimi: 10 sürücüye idari ceza

kapalı caddelerde denetimler sürüyor:

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezinde araç trafiğine kapalı alanlarda düzenlenen kontrolleri yoğunlaştırdı. Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda zabıta ekipleri, polis ekipleriyle iş birliği içinde motosiklet ve bisiklet sürücülerini durdurdu ve kimlik ile araç kontrolü yaptı.

uyarı ve yönlendirme yapıldı:

Denetimlerde öncelik, yaya kullanımına ayrılmış alanların korunmasına verildi. Yaya yollarında veya yaya önceliğinin olduğu bölgelerde araç kullanan sürücülere önce uyarı yapılarak, güvenlik açısından araç yollarına yönlendirme uygulandı. Yetkililer, sürücülere kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaptı.

kurala uymayanlara yaptırım uygulandı:

Yapılan uyarılara rağmen kurallara uymadığı tespit edilen 10 sürücüye idari para cezası uygulandı. Yetkililer denetimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağını ve halkın güvenli, huzurlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDELERDE MOTOSİKLET VE...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDELERDE MOTOSİKLET VE BİSİKLET KULLANAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE, KURALLARA UYMAYAN 10 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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