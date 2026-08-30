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Yenipazar’da sokaklar yeni parke ile konfora hazırlanıyor

Yenipazar’da Doğu, Çarşı ve Koyunlar mahallelerinde yürütülen parke taşı çalışmaları hızla ilerliyor; Başkan Malik Ercan saha incelemesi yaptı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yenipazar’da sokaklar yeni parke ile konfora hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Yenipazar Belediyesi ekipleri öncelikle Doğu Mahallesi Leyla Sokak, Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi ve Koyunlar Mahallesi Cemiyet Alanı olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalarda ilerleme kaydetti.

Projede amaç, yıpranmış ve eşitsiz yüzeyleri yenileyerek hem yaya hem de araç trafiğinde konforu artırmak ve olası kazaları azaltmaktır. Çalışmaların sürdürülebilirliği için kullanılan malzeme ve uygulama tekniklerine özen gösteriliyor.

saha incelemesi ve bundan sonraki plan:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ile Doğu Mahalle Muhtarı Cengiz Özdemir sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Ercan, çalışmaların ilçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da devam edeceğini belirtti.

Belediye yetkilileri, program dahilinde önceliklendirme yaparak gece gündüz sahada olduklarını ve yenileme çalışmalarının kontrollü şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Vatandaşlara daha yaşanabilir bir Yenipazar sunma hedefiyle çalışmaların planlandığı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLAMASI AMACIYLA...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLAMASI AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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