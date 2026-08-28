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yıldırımın yıktığı cami 3 milyon liraya imeceyle yeniden açıldı

Eskişehir Yassıhöyük'te 14 Mayıs'ta yıldırımın yıktığı cami, İl Müftülüğü ve vatandaş katkısıyla yaklaşık 3 milyon TL'ye onarılarak yeniden ibadete açıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:45

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

yıldırımın yıktığı cami 3 milyon liraya imeceyle yeniden açıldı

onarım çalışmaları:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde 14 Mayıs tarihinde etkili olan sağanak yağış sırasında mahalle camisinin minaresine düşen yıldırım, minarenin yıkılmasına ve çatının delinmesine yol açmış, yapı ağır hasar görmüştü. Yaralanma yaşanmazken, ibadet mekanındaki tahribat mahalle sakinleri için önemli bir kayıp oluşturdu.

Hasarın ardından Yassıhöyük Camisi için başlatılan onarım çalışmaları İl Müftülüğü koordinasyonunda ve mahalle halkının katılımıyla sürdürüldü. Yapının minaresi, çatı ve iç mekânının baştan aşağı yenilenmesi hedeflendi.

uygulama ve maliyet:

Çalışmalar, kaynakların ve emeğin bir araya getirildiği imece usulüyle yürütüldü. Mahalle Muhtarı Serkan Algan verilen desteği anlatarak, müftülük ile hayırsever vatandaşların katkılarının onarım sürecinde belirleyici olduğunu belirtti. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 3 milyon TL olarak açıklandı.

Algan, onarım sürecine ilişkin olarak caminin yıkılmasının ardından Diyanet tarafından gönderilen çadırda iki hafta süreyle namaz kılındığını, yoğun destekle üç ay içinde onarım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

ibadete açılış ve toplumsal destek:

Bugün camide kılınan cuma namazı ile yapı yeniden ibadete açıldı. Yenileme kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından minare, çatı ve iç mekân tamamen yenilendi. Açılış sonrası cemaatle birlikte yemek servisi yapılarak mahalle dayanışması vurgulandı.

Yassıhöyük Camisi'nin onarımı, yerel yönetim birimleriyle sivil toplum arasında kurulan işbirliğinin ve mahalli dayanışmanın somut bir örneği olarak kayda geçti.

CAMİ ONARILDI

CAMİ ONARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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