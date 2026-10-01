yılmaz: fon koordinasyon kurulunun başkanlığını yürütüyorum, yarın ikinci toplantımız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, ekonomik önlemler ve terörle mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğünü vurgulayarak, kamuoyuna kısa süre içinde ek bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun işleyişi:

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu biliyorsunuz, başkanlığını ben yapıyorum. Aynı gün birinci toplantımızı yaptık zaten salı günü. Yarın da ikinci toplantımızı yapacağız." Bu kurulla ilgili olarak Yılmaz, genel koordinasyonun kurul tarafından sağlandığını; kurumların ise kendi yetki ve sorumluluk alanlarında karar alıp kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Yılmaz ayrıca, düzenleyici otoritelerin aldığı kararların önemine işaret ederek SPK ve BDDK'nın paylaştığı kararların gündemde olduğunu söyledi. "Yarın da yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var, onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız biz," diye ekledi.

Ödeme takvimi ve kurumların yetki alanı:

Ödeme takvimine ilişkin soru üzerine Yılmaz, toplantı sonrası kamuoyuna açıklamalar yapılacağını kaydetti. "Hem Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurumumuzun dediğim gibi kendi yetki alanı var. Oralarda bağımsız otoriteler bunlar biliyorsunuz. Kendi kararlarıyla ilgili o kurumlarımızın açıklamalarını beklemek lazım" yanıtını verdi. Bu ifadeler, kurulun koordinatör rolü ile düzenleyici kurumların özerk karar alma süreçlerini birlikte işletme yaklaşımını ortaya koyuyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin güncel durumu:

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye mecrasında devam ediyor" diyerek, kanunun ardından yürütme içinde bir yapı ve komisyon oluşturulduğunu ifade etti. İlgili bakanlıklar ve kurumlarla ikinci toplantının gerçekleştirildiğini belirtti; Meclis içinde de izleme amaçlı bir komisyon kurulacağının altını çizdi. Yılmaz, sürecin kendine özgü bir Türkiye modeli olarak yürütüldüğünü söyledi: "Bizim, Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var. Üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç."

Takvimlendirme konusunda temkinli bir yaklaşım sergileyen Yılmaz, saha tespitleri tamamlandığında bunun Milli Güvenlik Kuruluna raporlanacağını ve MGK'nın teyidiyle ilk aşamanın tamamlanmış sayılacağını belirtti. "Şöyle diyeyim, takvimler üzerinde konuşmak bence bu aşamada doğru değil," sözleri sürecin zamanlamasına ilişkin kesin tarih verilmesinden kaçınıldığını gösteriyor.

Yılmaz'ın açıklamaları, yürütülen koordinasyon çalışmasının hem ekonomik düzenlemeler hem de güvenlik-politika alanında eşgüdümlü ilerlediğini ortaya koyuyor. Kurulun yarınki toplantısından sonra yapılacak açıklamalar, atılacak ilave adımlar ve düzenleyici kurumların kararlarıyla birlikte takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu yarın da ikinci toplantımızı yapacağız"