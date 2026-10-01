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Bahçeli ile DEM Parti heyeti gündemi değerlendirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüşerek siyaset ve bölgesel gündemi ele aldı; iki taraf diyalog ve iş birliğine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bahçeli ile DEM Parti heyeti gündemi değerlendirdi

Görüşme detayları:

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda iki tarafın güncel siyaset ve bölgesel değerlendirmeleri ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ele alınan konular:

Taraflar, siyasi gündem, bölgesel meseleler ve olası iş birliği alanları üzerinde durdu. Görüşmelerde farklı perspektifler paylaşıldı ve iletişimin sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Tarafların mesajı:

Toplantı sonrasında her iki kesim de görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti; iletişim ve temasların devamı mesajı verildi.

Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi

Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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