Kayseri’de öğrenciye hoş geldin: belediyeden rehberlik ve ücretsiz kurs imkânı

Büyükşehir stantlarıyla öğrencilere rehberlik ediyor:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent dışından yükseköğrenim için Kayseri'ye gelen öğrencileri yurtlar bölgesi ve üniversite kampüslerinde kurduğu stantlarda karşılayarak kente uyum süreçlerini hızlandırıyor. Uygulama, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genç ve öğrenci odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülüyor.

Koordinasyonu Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, Kayseri'ye ilk kez gelen öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile belediyenin sunduğu imkânlar tanıtılıyor. Sahada görev alan ekipler, gençlerin ihtiyaç duydukları konularda yönlendirme yapıyor ve gerekli bilgilendirmeyi sağlıyor.

hangi hizmetler tanıtılıyor:

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Talas Yurtlar Bölgesi’ndeki Mega Market önünde kurulan stantlarda öğrencilere KAYBİS, KAYTUR, KAYMEK ve Spor A.Ş. gibi kurumların sunduğu hizmetler anlatılıyor. Ayrıca belediyenin kütüphane olanakları, konservatuvar faaliyetleri, ulaşım destekleri ve ücretsiz çamaşır yıkama merkezi gibi uygulamalar hakkında bilgi veriliyor.

Sahada görev yapan Beyaz Masa ve Alo 153 personeli öğrencilerin sorularını yanıtlıyor, yönlendirme ve danışmanlık sağlıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca KBB Trafik Mobil uygulamasını tanıtarak, öğrencilere dijital ulaşım ve trafik hizmetlerinden nasıl yararlanacaklarını gösteriyor.

KAYMEK ve 'Sırdaşın Olayım' tanıtımı:

Tanıtımların bir bölümünde KAYMEK kurslarının kapsamı anlatılıyor; bu eğitimler arasında mesleki kurslar, yabancı dil ve kişisel gelişim programları yer alıyor ve öğrencilerin bu kurslardan ücretsiz faydalanabildiği vurgulanıyor. Gençlere yönelik psikososyal destek ve bilgilendirme amaçlı 'Sırdaşın Olayım' projesi de stantlarda anlatılan çalışmalar arasında bulunuyor.

Belediye ekipleri, öğrencilerin yalnız hissetmemeleri için sosyal yaşam, kültür-sanat etkinlikleri ve şehirdeki diğer hizmetlere erişim konusunda da rehberlik ediyor. Amaç, gençlerin Kayseri'de kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak ve ihtiyaç duyduklarında belediyenin ilgili birimlerine kolayca ulaşabilmelerini temin etmek.

öğrencilerden gelen geri dönüşler:

Stantları ziyaret eden öğrenciler, Kayseri'deki yaşam ve belediye hizmetleri hakkında olumlu görüşler paylaştı. Kahramanmaraş'tan gelen bir öğrenci ulaşım kolaylıklarını, konservatuvar ve Kültür Yolu imkânlarını önemsediğini belirtti ve ücretsiz çamaşırhane hizmetinden yararlanmayı düşündüğünü söyledi. Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu bir öğrenci ise Kayseri halkının misafirperverliğine dikkat çekerek belediye hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri Üniversitesi öğrencileri de kenti sevdiğini, belediyenin etkinliklerini takip ettiklerini ve özellikle KAYMEK kurslarından faydalandıklarını aktardı. Öğrenciler ayrıca kütüphaneler ve KAYBİS hizmetlerinin eğitim süreçlerine katkı sağladığını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışmasını yalnızca hizmet tanıtımıyla sınırlı tutmayıp, gençlerin sosyal ve eğitim hayatına doğrudan katkı sunmayı hedefliyor; sunulan rehberlik ve bilgilendirmelerle öğrencilerin şehir içindeki yönelimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT DIŞINDAN KAYSERİ’YE GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ YURTLAR BÖLGESİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KURDUĞU STANTLARDA KARŞILAYARAK, GENÇLERE ŞEHRİ VE BELEDİYENİN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİNİ TANITIYOR. ÜCRETSİZ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNAN BÜYÜKŞEHİR, ÖĞRENCİLERİN KAYSERİ’DEKİ YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR.