Yunusemre'de hafıza için birleştiler: Alzheimer farkındalığı etkinlikleri başladı

Etkinlikte amaç toplumsal farkındalığı artırmak

Yunusemre Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlediği panel ve etkinliklerle Alzheimer hastalığına yönelik bilincin güçlendirilmesine katkı sağladı. Yunusemre Belediyesi hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen program, belediye çalışanları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılar ve iş birliği:

Program, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi ve Manisa Eczacılar Odası iş birliğiyle düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman sunumları ve uygulamalar:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; açılış konuşmasını yapan Hakan Gürtunca, Belediye Başkanı Semih Balaban’ın selamlarını iletti ve Yunusemre Belediyesi’nin toplumu yaşamın içinde tutma hedefini vurguladı. Prof. Dr. Hatice Mavioğlu Alzheimer hastalığının özellikleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verirken, Dr. Derya Kaylı yaşlı dostu kentler ile yerel yönetim uygulamalarını anlattı.

Etkinlikte ayrıca Doç. Dr. Özlem Özcan ve ekibinin yönettiği "Haydi Birlikte Egzersiz Yapalım" oturumu gerçekleştirildi; katılımcılar birlikte hareket ederek fiziksel aktivitenin günlük yaşamda yer almasının önemine dikkat çekti.

Devam eden farkındalık çalışmaları:

Yunusemre Belediyesi, farkındalık programının 21-23 Eylül tarihleri arasında farklı etkinliklerle süreceğini duyurdu. Etkinliklerde amaç, Alzheimer konusunda toplumsal bilinci artırmak, sağlıklı yaşlanmayı desteklemek ve fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılmasını teşvik etmektir.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ PANEL VE ETKİNLİKLE ALZHEİMER HASTALIĞINA YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA KATKI SUNDU. UZMANLARIN HASTALIK VE KORUNMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİĞİ PROGRAMDA KATILIMCILAR BİRLİKTE EGZERSİZ YAPTI.