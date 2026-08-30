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Yüreğir'de yürürken açılan ateş sonucu yaya yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yürüyen Baran Ö., kimliği belirsiz kişinin ateş açması sonucu ayağından ve bacağından yaralandı; polis şüpheliyi arıyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüreğir'de yürürken açılan ateş sonucu yaya yaralandı

Yüreğir'de yürürken açılan ateş sonucu yaya yaralandı

Olayın gelişimi:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Baran Ö. kaldırımda yürürken kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından hedef alındı. Şüphelinin tabancayla ateş açmasının ardından Baran Ö. ayağından ve bacağından vurularak kanlar içinde yere düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Baran Ö., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralanmaların ayak ve bacak bölgesinde olduğu, hayati tehlike bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti ile yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplama ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

ADANA’DA KALDIRIMDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ YARALANDI. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN...

ADANA’DA KALDIRIMDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ YARALANDI. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİNİN YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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