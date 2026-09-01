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Yusuf Tekin Barış Çayevi'nde vatandaşlarla sohbet etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da Barış Çayevi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek terörsüz Türkiye sürecinin önemini ve toplumsal dayanışmayı değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Caner Şahin

Yusuf Tekin Barış Çayevi'nde vatandaşlarla sohbet etti

Batman programı: çayevinde buluşma

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman programı kapsamında kent merkezindeki esnaf ziyaretlerini sürdürdükten sonra Barış Çayevi'ni ziyaret etti. Burada bir araya geldiği vatandaşlarla gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve yerel beklentileri dinledi.

Buluşmada öne çıkanlar:

Tekin, sohbet sırasında "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaparak bu hedefe ulaşılmasının toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla mümkün olacağını belirtti. Sürecin başarısı için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Esnaf ziyareti ve kent merkezindeki temaslar:

Gün boyu süren programda Tekin'in esnafla yüz yüze görüşmeleri ve çayevindeki buluşma, yerel taleplerin doğrudan iletilmesine olanak sağladı. Ziyaret, yapılan sohbetlerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. YUSUF TEKİN, BATMAN PROGRAMI KAPSAMINDA ZİYARET ETTİĞİ BARIŞ ÇAY...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. YUSUF TEKİN, BATMAN PROGRAMI KAPSAMINDA ZİYARET ETTİĞİ BARIŞ ÇAY EVİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ ÜZERİNE SOHBET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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