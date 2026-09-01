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Konya'da başkanlar zabıta için vefa gösterisi yaptı

Konya'da başkanlar, Zabıta Teşkilatı'nın 200. yılı ve Zabıta Haftası'nda zabıta mensupları ile görev başında vefat eden personelin aileleriyle bir araya geldi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Merve Çelik

Konya'da başkanlar zabıta için vefa gösterisi yaptı

Konya'da zabıta haftası kutlaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 200. yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı. Etkinlikte Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram zabıta teşkilatlarının mensupları ile görevi başında vefat eden zabıta personelinin aileleri bir araya getirildi.

Başkanların mesajı:

Program, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat’ta gerçekleştirildi. Konuşmasında şehir düzeninin korunmasının saha çalışanlarının çabasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarihi olarak komşuluk hukuku, esnaf ahlakı ve dayanışma kültürünü yaşatan bir kent olduğunu belirtti. Altay, şehirdeki düzen, güven ve adalet duygusunun her gün sahada yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek zabıta personelinin bu sürecin "sokağa yansıyan yüzü" olduğunu kaydetti.

Altay, zabıta görevlilerinin hakkaniyetli, ölçülü ve kararlı duruşuyla çarşıda düzenin, pazarda güvenin ve sokakta huzurun sağlandığını söyleyerek, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hizmetlerin arkasında alın teri ve fedakarlığın bulunduğunu aktardı. Başkan, hemşehrilerin zabıtaya ve üniformaya duyduğu güvenin belediye için en büyük gurur olduğunu belirtti.

Vefa ve takdir organizasyonu:

Etkinlik kapsamında görevleri başında hayatını kaybeden zabıta personelinin ailelerine günün anısına plaketler takdim edildi. Program sonunda Altay, Pekyatırmacı, Kılca ve Kavuş tarafından ailelere takdim edilen plaketler, kurumun vefasını ve kayıpların anısını yaşatma iradesini simgeledi.

Program ayrıca Konya'nın şehir düzeni konusundaki son dönemdeki çalışmalara değinilmesi, birlik ve beraberlik mesajlarının yinelenmesiyle devam etti. Başkan Altay, hak ve adaleti sağlamakla yükümlü bir teşkilat olduklarını belirterek görevlerde başarı diledi ve ahirete irtihal eden çalışma arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Etkinlik kapsamındaki bir diğer adımda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri Başkan Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Altay, ziyarette Konya'nın huzur ve güvenini sağlamada görev alan tüm zabıta personeline teşekkürlerini iletti ve çalışmaların sürdürülmesi temennisinde bulundu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI, KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA VE MERAM BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, ZABITA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 200. YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA BÜYÜKŞEHİR, SELÇUKLU, KARATAY VE MERAM ZABITA TEŞKİLATI MENSUPLARI VE GÖREVİ BAŞINDA VEFAT EDEN ZABITA PERSONELİNİN AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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