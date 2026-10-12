İki saldırı mağduru gemi eskort eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan Yalova tersanelerine sevk edildi

Geçiş ve eskort düzeni:

Bugün öğle saatlerinde Karadeniz'de hasar gören iki gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek Yalova'daki tersaneler bölgesine sevk edildi. Her iki geçiş de römorkörler ve kurtarma birimlerinin eşliğinde gerçekleştirildi.

Lodestar Way'in durumu:

Lodestar Way, Rusya'nın Soçi kenti açıklarında saldırıya uğradıktan sonra ilk müdahale olarak Pge Tug&Salva firmasına ait Ramazan Bey römorkörü tarafından Trabzon Limanı'na çekilmişti.

Saldırıda personelden yaralananların olduğu bildirilen gemi, bugün Ramazan Bey römorkörünün yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 6 ve Kurtarma 8 römorkörlerinin eskortuyla İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek detaylı bakım için Tersan Tersanesi'ne götürüldü.

LDR Yaşar'ın onarım süreci:

LDR Yaşar isimli Türk sahipli konteyner gemisi, 3 Ağustos 2026 akşamı Karadeniz'in Novorossiysk açıklarında insansız hava araçlarının hedefi olarak saldırıya uğradı. Olay sonrası gemi Samsun Limanı'na getirilip geçici onarımdan geçirilmişti.

Geçici tamiratı tamamlanan LDR Yaşar da bugün aynı saatlerde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek Yalova tersaneler bölgesine sevk edildi.

KARADENİZ’DE RUSYA AÇIKLARINDA VE ULUSLARARASI SULARDA SALDIRIYA UĞRAYAN İKİ GEMİ, İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇEREK YALOVA’DAKİ TERSANELER BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ.