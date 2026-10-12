Gölcük'te kadınlara özel buluşma noktası: günevi inşaatı sürüyor

Proje detayları:

Gölcük ilçesinde kadınların sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Günevi projesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tesisi, Gölcük Belediyesi tarafından İpekyolu Bulvarı'nda; İpekhan Kafe'nin altında ve Hanımeli Ürün Satış Mağazası'nın yanında inşa ediliyor.

Tesiste 100 metrekare kapalı alan planlanırken, kadınların kullanımı için modüler oturma alanları, mutfak, tuvalet ve mescit gibi düzenlemeler yer alacak. Mekân, gündelik buluşmalardan atölye ve kültürel çalışmalara kadar farklı ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde tasarlandı.

bölgede sosyal yaşamın güçlendirilmesi:

Günevi projesi, Gölcük Belediyesi'nin farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına yönelik yürüttüğü çalışmalardan biri. Bölgede daha önce hizmete açılan Saygınlar Kulübü ve Hanımeli Ürün Satış Mağazası'nın yanına eklenen Günevi ile bölgedeki sosyal altyapının çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapımına yakında başlanması planlanan Mola Evinin de bölgeye katkı sağlaması öngörülüyor.

Yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen yaya köprüsünün inşaatı tamamlandı; bu düzenleme de yeni tesislerin erişilebilirliğini artıracak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projelerle kadınları, büyükleri ve engelli bireyleri merkeze alan çalışmalar yürüterek bölgedeki sosyal yaşamı güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Sezer, yatırımların vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdürmeyi amaçladığını vurguladı.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE KADINLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELMESİ AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLECEK GÜNEVİ PROJESİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.