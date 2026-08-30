Zaferin mirası: vatanın bekası için birlik çağrısı

rektörün mesajı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu tarihin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Uslu, sözlerinde zaferin sadece geçmişten bir anı olmadığını; bugün ve yarın için taşıdığımız sorumluluğun da en somut hatırlatıcısı olduğunu ifade etti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi:

Rektör Uslu, mesajında 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos 1922’de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile tarihe geçen kesin bir zaferle taçlandığını belirtti. Bu zaferin, milletin varoluş mücadelesinde dönüm noktası olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açtığını kaydetti. Uslu, zaferin kazanılmasında gösterilen inanç, azim ve fedakârlığın, birlik içinde nelerin başarılabileceğine dair evrensel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

vatanı koruma ve gelecek sorumluluğu:

Mesajında, 30 Ağustos’un yalnızca şanlı bir geçmişin anısı olmadığını; aynı zamanda bağımsızlığa sahip çıkma, birlik ve beraberliği güçlendirme görevini de hatırlattığını belirten Uslu, bu bağlamda en önemli görevin “bu kutsal vatanı korumak” olduğunu vurguladı. Üniversite rektörü, ülkenin her alanda gelişmesine katkı sunmanın ve sahip olunan milli ve manevi değerleri nesillere eksiksiz aktarmanın da temel sorumluluklar arasında yer aldığını ifade etti.

Uslu, mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anarak sürdürdü. Ayrıca vatan için hayatını veren tüm şehitler ile gazilere saygı ve şükranlarını iletti ve milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kutladı.

REKTÖR USLU’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI