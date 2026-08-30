Kocaeli'de 30 ağustos: gençlik ve törenlerle zafer anıldı

Kocaeli'de 30 Ağustos coşkusu

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, kent merkezinde gerçekleştirilen resmi tören ve etkinliklerle anıldı. Kutlamalar İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; gün boyunca tören birliklerinin geçişi, öğrenci etkinlikleri ve halkoyunları programın öne çıkan bölümlerini oluşturdu.

Törenin başlangıcı ve program akışı:

Çelenk sunma törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer protokol üyeleri katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk törenini takiben Kocaeli Valiliği'nde tebrikat töreni düzenlendi; günün resmi bölümünde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Etkinlik, tören birliklerinin geçişiyle sona ererek katılımcılara hem resmi törenlerin disiplinini hem de toplumun bayram coşkusunu bir arada sergiledi.

Vali Aktaş'ın vurguları ve anma mesajı:

Etkinlik sonrası konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ağustos ayının Türk milleti için zaferlerle dolu bir ay olduğuna dikkat çekti. Vali Aktaş, Ağustos ayı bizim millet olarak zafer ayımız diyerek 30 Ağustos'un Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Aktaş, bu tür bayramların genç nesillere geçmişi doğru ve coşkulu biçimde aktarmak açısından önemine işaret etti; valilik, kamu kurumları, askeri birlikler ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hazırlıkların yapıldığını belirtti. Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, gaziler ve şehitler saygı ve minnetle anıldı ve kentteki tüm yurttaşların bayramı kutlandı.

Törene; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KOCAELİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI. KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, "AĞUSTOS AYI BİZİM MİLLET OLARAK ZAFER AYIMIZ. BİRÇOK ZAFERİMİZİN, BİRÇOK KAHRAMANLIK OLAYLARIMIZIN ZİRVEYE ULAŞTIĞI AYDIR" DEDİ.