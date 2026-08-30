Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kocaeli'de 30 ağustos: gençlik ve törenlerle zafer anıldı

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, İzmit Kent Meydanı'nda çelenk sunumu, tebrikat töreni, Cumhurbaşkanı mesajı, öğrenci şiirleri ve halk oyunlarıyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kocaeli'de 30 ağustos: gençlik ve törenlerle zafer anıldı

Kocaeli'de 30 Ağustos coşkusu

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, kent merkezinde gerçekleştirilen resmi tören ve etkinliklerle anıldı. Kutlamalar İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; gün boyunca tören birliklerinin geçişi, öğrenci etkinlikleri ve halkoyunları programın öne çıkan bölümlerini oluşturdu.

Törenin başlangıcı ve program akışı:

Çelenk sunma törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer protokol üyeleri katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk törenini takiben Kocaeli Valiliği'nde tebrikat töreni düzenlendi; günün resmi bölümünde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Etkinlik, tören birliklerinin geçişiyle sona ererek katılımcılara hem resmi törenlerin disiplinini hem de toplumun bayram coşkusunu bir arada sergiledi.

Vali Aktaş'ın vurguları ve anma mesajı:

Etkinlik sonrası konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ağustos ayının Türk milleti için zaferlerle dolu bir ay olduğuna dikkat çekti. Vali Aktaş, Ağustos ayı bizim millet olarak zafer ayımız diyerek 30 Ağustos'un Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Aktaş, bu tür bayramların genç nesillere geçmişi doğru ve coşkulu biçimde aktarmak açısından önemine işaret etti; valilik, kamu kurumları, askeri birlikler ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hazırlıkların yapıldığını belirtti. Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, gaziler ve şehitler saygı ve minnetle anıldı ve kentteki tüm yurttaşların bayramı kutlandı.

Törene; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KOCAELİ&#039;DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI. KOCAELİ...

KOCAELİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI. KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, "AĞUSTOS AYI BİZİM MİLLET OLARAK ZAFER AYIMIZ. BİRÇOK ZAFERİMİZİN, BİRÇOK KAHRAMANLIK OLAYLARIMIZIN ZİRVEYE ULAŞTIĞI AYDIR" DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vatan Caddesi'nde zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı
images

Edremit'te 30 Ağustos coşkusu: fener alayı ve Fatma Turgut sahnede
images

Çan’da milli birlik ve saygı 30 ağustos törenlerinde buluştu
images

Tekirdağ'da 30 ağustos: bayraklarla dolu bir zafer günü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmura rağmen zirvede dalgalanan bayrak: Amasya'da kardeşlerin 30 Ağustos coşkusu

Kadeş Barış Meydanı'nda birlik ve gurur: Çorum 30 Ağustos'u coşkuyla karşıladı

Taranto'da erkekler finalinde iki FIFA hakemi görev alacak

Kazdağı sınırlarına sıçrayan zeytinlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor