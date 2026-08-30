Pasinler'de 30 ağustos coşkusu resmi törenlerle sürdü

Pasinler'de 30 Ağustos törenleri:

Erzurum’un Pasinler ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yılı törenlerle anıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen resmi program, ilçedeki hükümet konağı önünde başladı.

Program kapsamında Atatürk büstüne çelenkler sunuldu; ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığından üst düzey temsilciler katıldı.

Tören programı ve konuşmalar:

Törene Pasinler Kaymakamı Rahmi Bulut, Pasinler Garnizon Komutanı Personel Binbaşı İsmail Yılmaz ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu resmi kurtarma heyeti olarak katıldı ve birlikte çelenk sundular. Programda ayrıca Pasinler Askerlik Şubesi Başkanı Murat Benli günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Okunan konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen 30 Ağustos kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Mesajın okunması törenin resmi bölümünü tamamladı.

Tebrikler ve törenin sona ermesi:

Tören sonrasında Rahmi Bulut, Personel Binbaşı İsmail Yılmaz ve Ünsal Sertoğlu tebrikleri kabul etti. Resmi program, tebriklerin alınmasının ardından sona erdi.

Tören, ilçede 30 Ağustos'un tarihsel önemini anma ve ulusal birlik vurgusunu canlı tutma amacıyla düzenlenen geleneksel etkinliklerden biri olarak kayda geçti.

PASİNLER’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI