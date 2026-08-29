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Adalet Bakanlığı personeline İnsan Odaklı Gelişim Bürosu'ndan destek

Adalet Bakanlığı, personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek üzere 'İnsan Odaklı Gelişim Bürosu'nu kurdu; uzman psikologlarla yüz yüze ve çevrim içi danışmanlık sağlanacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adalet Bakanlığı personeline İnsan Odaklı Gelişim Bürosu'ndan destek

Adalet Bakanlığı'nda yeni bir personel destek birimi

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Personel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ile adliyelerde görev yapan personelin mesleki ve kişisel gelişimini güçlendirmek amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Bürosunu faaliyete geçirdiklerini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre büro, personelin ihtiyaç duyduğu her alanda destek sağlamak ve sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak için yapılandırıldı.

büro kimlere hizmet veriyor:

Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan büro, merkez teşkilatı ve Türkiye genelindeki adliyelerde görev yapan tüm personeli hedefliyor. Hizmetler hem yüz yüze hem de çevrim içi biçimde sunularak coğrafi erişim engellerinin aşılması ve çalışma düzenine uyum sağlanması amaçlanıyor.

sunulan hizmetler ve hedeflenen katkılar:

Büro tarafından sunulan temel hizmetler arasında psikolojik danışmanlık ve rehberlik yer alıyor. Açıklamada özellikle bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çift terapisi ile çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetlerinin alanında uzman psikologlar tarafından verileceği ve bu hizmetlerin adliye personeline yönelik olarak düzenlendiği vurgulandı. Hedef, çalışanların hem mesleki becerilerini hem de kişisel dayanıklılıklarını güçlendirerek adalet hizmetlerinin kalitesini yükseltmek olarak açıklandı.

Personel Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olarak; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin yanında olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve sunulan hizmetlerin niteliğini daha da artırmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Bürosu faaliyete geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Akın Gürlek de konuyla ilgili olarak, "Adalet hizmetlerinde başarı, güçlü, nitelikli ve kendini geliştiren insan kaynağıyla mümkündür. Bu anlayışla; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik" dedi. Gürlek, büro personelinin adliye çalışanlarına sürekli destek sunacağını ve çalışma hayatına değer katacak adımlar atılmaya devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, yeni birimin teşkilata ve tüm personele hayırlı olmasını dileyerek, insanı merkeze alan yönetim anlayışı doğrultusunda desteğin devam edeceğini vurguladı. İnsan Odaklı Gelişim Bürosunun, adalet teşkilatındaki hizmet kalitesini artırma ve çalışanların iş-yaşam dengesine katkı sağlama hedefleriyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: &quot;Personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç...

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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