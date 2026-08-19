Zeytinburnu'nda silah atölyesine operasyon: 100 ruhsatsız tabanca bulundu

Operasyonun yapıldığı adres ve kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde silah atölyesi olduğu değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilenler:

Aramalarda 100 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 100 tabanca şarjörü bulundu. Ayrıca 895 gram narkotik madde ile bir hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri ele geçen malzemelerin suç örgütleri veya ticaretiyle bağlantısını araştırıyor.

Şüpheliler ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer, tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 100 ADET RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ