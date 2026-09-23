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Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Zonguldak Sapça mevkisinde 67 AK 099 plakalı otomobil takla atıp alev aldı; E.Ç. olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Zonguldak’ın Sapça mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve kısa sürede alevlere teslim oldu. Kaza, 67 AK 099 plakalı araçta meydana geldi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale eden Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde çalışarak alevleri kontrol altına aldı ve daha fazla yayılmasını önledi. Araçta meydana gelen yangın nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandığı bildirildi.

Yaralı ve soruşturma:

Kazada yaralanan E.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın çıkış nedeni ve olası ihmaller araştırılıyor.

ZONGULDAK’IN SAPÇA MEVKİSİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK ALEVLERE TESLİM OLDU. KAZADA...

ZONGULDAK’IN SAPÇA MEVKİSİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK ALEVLERE TESLİM OLDU. KAZADA ARAÇTA BULUNAN E.Ç. YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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