Zubin Potok'ta savaş soruşturmasında 23 kişiye ait kalıntı tespit edildi

kazı çalışmalarında yeni kalıntılar bulundu:

Kosova'nın Zubin Potok bölgesinde, 1998-1999 Kosova Savaşı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan kazı ve mezar açma çalışmalarında yeni kemik kalıntılarına ulaşıldı. Kosova Özel Savcılığı, Kosova Polisi ve Adli Tıp Enstitüsü tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Adli Tıp Enstitüsü ekiplerinin ön değerlendirmesinde bulunan kalıntıların en az 23 kişiye ait olduğu değerlendirildi.

soruşturmanın kapsamı ve kimlik tespiti:

Soruşturma, savaş döneminde sivil halka karşı işlendiği değerlendirilen suçlara ilişkin olarak sürdürülüyor. Bulunan kalıntıların kesin kimlik tespiti, yapılacak adli tıp incelemeleri ve yürütülecek ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek; bu süreç adli bilimlerin standartlarına göre yürütülecek.

tutuklamalar ve resmi taahhütler:

Olayla bağlantılı olarak J.R., M.J. ve M.B. isimli üç kişi, 'sivil halka karşı savaş suçları' gerekçesiyle tutuklandı. Yetkili kurumlar, soruşturmanın profesyonel, tarafsız ve belgeli bir şekilde yürütüleceğini ve mağdurlar ile kayıp kişilerin ailelerinin onuruna tam saygı gösterileceğini vurguladı.

Yetkililer ayrıca keşfedilen kalıntılarla ilgili adli işlem ve incelemelerin sürdüğünü, elde edilecek bulguların soruşturmanın seyrini belirleyeceğini bildirdi.

KAZI VE MEZAR AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, 23 KİŞİYE AİT KEMİK KALINTILARI BULUNDU.