Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Zubin Potok'ta savaş soruşturmasında 23 kişiye ait kalıntı tespit edildi

Kosova'nın Zubin Potok bölgesinde yürütülen kazı ve mezar açma çalışmalarında en az 23 kişiye ait kemik kalıntıları bulundu; üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Zubin Potok'ta savaş soruşturmasında 23 kişiye ait kalıntı tespit edildi

kazı çalışmalarında yeni kalıntılar bulundu:

Kosova'nın Zubin Potok bölgesinde, 1998-1999 Kosova Savaşı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan kazı ve mezar açma çalışmalarında yeni kemik kalıntılarına ulaşıldı. Kosova Özel Savcılığı, Kosova Polisi ve Adli Tıp Enstitüsü tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Adli Tıp Enstitüsü ekiplerinin ön değerlendirmesinde bulunan kalıntıların en az 23 kişiye ait olduğu değerlendirildi.

soruşturmanın kapsamı ve kimlik tespiti:

Soruşturma, savaş döneminde sivil halka karşı işlendiği değerlendirilen suçlara ilişkin olarak sürdürülüyor. Bulunan kalıntıların kesin kimlik tespiti, yapılacak adli tıp incelemeleri ve yürütülecek ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek; bu süreç adli bilimlerin standartlarına göre yürütülecek.

tutuklamalar ve resmi taahhütler:

Olayla bağlantılı olarak J.R., M.J. ve M.B. isimli üç kişi, 'sivil halka karşı savaş suçları' gerekçesiyle tutuklandı. Yetkili kurumlar, soruşturmanın profesyonel, tarafsız ve belgeli bir şekilde yürütüleceğini ve mağdurlar ile kayıp kişilerin ailelerinin onuruna tam saygı gösterileceğini vurguladı.

Yetkililer ayrıca keşfedilen kalıntılarla ilgili adli işlem ve incelemelerin sürdüğünü, elde edilecek bulguların soruşturmanın seyrini belirleyeceğini bildirdi.

KAZI VE MEZAR AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, 23 KİŞİYE AİT KEMİK KALINTILARI BULUNDU.

KAZI VE MEZAR AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, 23 KİŞİYE AİT KEMİK KALINTILARI BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi