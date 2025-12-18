BM Konseyi 23 Aralık'ta ABD-Venezuela Gerilimini Görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Venezuela'nın talebi üzerine 23 Aralık tarihinde acil toplantı kararı aldı. Slovenya, toplantının yerel saatle 15.00'te yapılacağını duyurdu.

Venezuela'nın iddiaları

Caracas yönetimi uzun süredir ABD'yi ülkenin egemenliğini ihlal etmekle suçluyor. Yetkililer, özellikle petrol başta olmak üzere Venezuela'ya ait varlıkların ABD tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını belirtiyor.

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta Washington'un tutumunu sömürgeci olarak nitelendirdi ve şu ifadeyi kullandı: "Bu durum, ABD hükümetinin dünyanın en büyük petrol rezervlerini kendi malı olarak sahiplendiği anlamına gelir ki bu, insanlık tarihinin en büyük yağmalama eylemlerinden biri olurdu".

Guterres-Maduro görüşmesi ve çağrı

Acil toplantı kararı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki telefon görüşmesinin ardından alındı. BM açıklamasına göre görüşmede bölgedeki gerilimler ele alındı.

Guterres, üye devletlere uluslararası hukuka ve özellikle Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı, taraflara itidal çağrısında bulundu ve bölgesel istikrarın korunması için gerilimin düşürülmesinin önemine dikkat çekti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ (ARŞİV)