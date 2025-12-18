Erdoğan: Filistin Halkının Yanında Eğilmeden, Bükülmeden Dimdik Duruyoruz — Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

Erdoğan: Filistin Halkının Yanında Eğilmeden, Bükülmeden Dimdik Duruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Törene katılanları selamlayan Erdoğan, ödül sahiplerini tebrik ederek kültür ve sanat dünyasının önemine vurgu yaptı.

Ödül töreni ve vurgular

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz" ifadelerini kullandı. Yurt içi ve yurt dışından törünü takip edenlere selam gönderen Cumhurbaşkanı, ödül sahiplerinin biyografi filmlerinin izlendiğini ve bu isimlerin eserleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Ödül sürecinde görev alan seçici kurul üyelerini kutlayan Erdoğan, kısa süre önce ebediyete uğurlanan iki ismi anarak, "28 Eylül’de vefat eden şair Yavuz Bülent Bakiler ile Neyzenlerin Kutbu Niyazi Sayın’ı hürmetle yad ediyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Ödül sahipleri ve nedenleri

Bu yılın bilim ve kültür ödülü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e verildi. Erdoğan, Öğün'ü "kütüphanesiyle dışarıda gürül gürül akan dünya arasındaki irtibatı kesmeyen nadir akademisyenlerimizden" olarak tanımladı ve eserlerinin kapsamı ile derinliğine dikkat çekti.

Resim ödülünün sahibi olarak Yalçın Gökçebağ anıldı. Erdoğan, Gökçebağ’ın yarım asrı aşan sanat yolculuğunda Anadolu’yu resme, resmi de Anadolu’ya taşıdığını, tablolarında toprakların sesinin duyulduğunu söyledi.

Müzik ödülü Prof. Dr. Yalçın Tura'ya tevcih edildi. Erdoğan, Tura’yı Türk musikisinin yaşayan duayenlerinden biri olarak nitelendirip, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurduğu bölüm ve eserleri nedeniyle teşekkür etti.

Arkeoloji ödülü Prof. Dr. Fahri Işık'a verildi. Erdoğan, Işık’ın kazı biliminde paradigma değiştiren çalışmalarıyla Anadolu tarihine ışık tuttuğunu ve Patara başta olmak üzere antik kentlerde nadide eserlerin gün yüzüne çıkarılmasında öncü olduğunu belirtti.

Fotoğraf ödülü ve Gazze vurgusu

Bu yılın fotoğraf ödülü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadallah'a verildi. Erdoğan, Jadallah’ın "iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya belgelediğini" söyleyerek, Jadallah’ın objektifinin "gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarptığını" ifade etti. Erdoğan, Jadallah’ın Anadolu Ajansı adına sahada görev yaptığını hatırlattı ve fotoğraflarının uluslararası yankı bulduğunu, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine açtığı davada kanıt olarak sunulduğunu belirtti.

Erdoğan, Gazze’deki olayları görüntüledikleri için hedef alınan basın mensuplarını anarak, "Sırf Gazze’deki vahşeti görüntüledikleri için İsrail tarafından katledilen, 37’si kadın olmak üzere 283 basın mensubunu burada rahmetle anıyorum" dedi ve gazetecilerin kahramanca mücadelesini saygıyla selamladı.

Törende Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Ali Jadallah'ın eşi Dua İsavi söz alarak Gazze’den çıkışın zor olduğunu, yalnızca kendisi ve çocuklarına izin verildiğini, eşinin Gazze’de kaldığını söyledi: "Her zaman yanımızda oldular. Sizlerden bir dileğim var, eşimin de burada olmasını temenni ediyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Biz her türlü yola başvuracağız. İnşallah Ali’yi sana da bize de kavuşturacağız" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan ayrıca, Gazze’de canice katledilen basın mensuplarının fedakârlıklarının kayıt altına alınması kapsamında geçen hafta yayımlanan "Gerçeğin Katli: İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" adlı kitaba da değindi.

Kültür, sanat ve uyarılar

Konuşmasında kültür ve sanatın insanlık tarihindeki yerine dikkat çeken Erdoğan, sanatın birleştirici gücünü vurguladı ve Türkiye’nin büyük sanatçılarını ortak değer olarak nitelendirdi. Türk şiiri, musiki ve mimarinin önde gelen isimlerine atıflar yaptı.

Küreselleşme, tek tipleşme ve tüketim kültürüne yönelik uyarılarda bulunan Erdoğan, köklere sahip çıkmanın bu kuşatmadan çıkış yolu olduğunu söyledi. Yapay zekanın sanat üzerindeki etkilerine de işaret ederek, "Yapay zeka mahsulü şiirlerin, kitapların, şarkıların, resimlerin ve sinema filmlerinin yüz milyonlara ulaştığı, gerçekle sanal arasındaki farkın büyük ölçüde kaybolduğu bir dönemde, bizi yarın neyin beklediğini tam olarak bilemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yerli ve milli kültür değerlerinin evrensel bir bakışla yeniden üretilmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin emek ve gayret gerektirdiğini, sanatçıların, mütefekkirlerin ve kültür-sanat erbabının öncülüğünde yürütüleceğini ifade etti. Konuşmasını ödül sahiplerini tekrar tebrik ederek ve misafirlere teşekkür ederek sonlandırdı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE KONUŞTU