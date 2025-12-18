Rutte: ABD, Macaristan ve Slovakya Ukrayna’nın NATO Üyeliğini Engelliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda ilkesel hakkın bulunduğunu ancak bazı müttefiklerin pratikte onay vermeyeceğini belirtti. Rutte, bu açıklamayı Varşova’da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Oybirliği sorunu ve engelleyen ülkeler

Rutte, Ukrayna dahil her ülkenin NATO üyelik başvurusu yapabileceğini vurgulayarak, Washington Antlaşması'nda bunun yer aldığını hatırlattı. Ancak Rutte, "Pratik unsur ise şu anda bazı müttefiklerin onay vermeyeceklerini söylemesi ve dolayısıyla Ukrayna’nın NATO’ya girişinde oybirliğini engelleyecek olmaları" dedi ve ardından örnek olarak Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Slovakya ile "belki birkaç başka ülke"yi gösterdi.

Güvenlik garantileri: Üç katmanlı yaklaşım

Rutte, kalıcı bir ateşkes veya barış anlaşması sağlandığında Rusya’nın yeniden saldırısını engellemenin asıl sorunu olacağını belirtti ve bu nedenle devreye girecek 3 katmanlı güvenlik garantileriABD olduğunu aktardı. Rutte, ABD Başkanının geçtiğimiz ağustos ayında ülkesinin bu güvenlik garantilerinin bir parçası olmasını istediğini belirttiğini ve kolektif paket üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Polonya: Patriot sistemleri görevde

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bugünün Polonya ve NATO için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, Hollanda tarafından gönderilen Patriot hava savunma sistemlerinin bugün itibarıyla faaliyete geçtiğini bildirdi. Kosiniak-Kamysz, Polonya’nın NATO’ya olan güveninin tam olduğunu ve müttefik yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Bakan ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutteye Doğu Nöbeti (Eastern Sentry) ve Baltık Nöbeti (Baltic Sentry) operasyonları için teşekkür ederek, bu harekatların doğu kanadının güvenliğini güçlendirdiğini, hava sahasını koruduğunu ve Baltık güvenliğini artırdığını belirtti.

