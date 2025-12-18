TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti–CHP gerilimi

2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken, AK Parti’liler ile CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Oturum sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, CHP’nin Türkiye’yi kurmadığını söyleyince tartışma alevlendi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "bütün vatandaşları sevdiklerini ama bir günde taraf değiştirenlerden iğrendiklerini" belirtti.

Emir’in sözlerini duyan Cevizoğlu, AK Parti sıralarında ayağa kalktı. Bunun üzerine Emir, "otur yerine" dedi. Ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri yerlerinden kalktı ve itişmeler başladı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma on dakika ara verdi. Verilen arada da itişme ve tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle grup üyeleri kısa süre sonra sakinleşti.

