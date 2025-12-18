Trump: "Ukrayna Zaman Harcadıkça Rusya Fikrini Değiştiriyor"

Görüşmelerin sonuca yaklaştığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmelerin "sonuca yaklaştığını" belirtti.

"Ukrayna’nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" dedi.

Çatışmanın sona ermesinin "daha kolay" olacağını düşündüğünü aktaran Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki düşmanlık ve nefreti anlaşmaya varılmasını zorlaştıran etkenler olarak nitelendirdi.

"Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI SONA ERDİRMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU.