DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,19 -0,03%
ALTIN
5.951,1 0,15%
BITCOIN
3.634.196,17 1,18%

Trump: 'Ukrayna Zaman Harcadıkça Rusya Fikrini Değiştiriyor'

Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "sonuca yaklaştığını" belirtti ve Ukrayna'nın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:30
Trump: 'Ukrayna Zaman Harcadıkça Rusya Fikrini Değiştiriyor'

Trump: "Ukrayna Zaman Harcadıkça Rusya Fikrini Değiştiriyor"

Görüşmelerin sonuca yaklaştığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmelerin "sonuca yaklaştığını" belirtti.

"Ukrayna’nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" dedi.

Çatışmanın sona ermesinin "daha kolay" olacağını düşündüğünü aktaran Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki düşmanlık ve nefreti anlaşmaya varılmasını zorlaştıran etkenler olarak nitelendirdi.

"Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI SONA ERDİRMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER HAKKINDA...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI SONA ERDİRMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti–CHP gerilimi
2
BM Konseyi 23 Aralık'ta ABD-Venezuela Gerilimini Görüşecek
3
Trump: 'Ukrayna Zaman Harcadıkça Rusya Fikrini Değiştiriyor'
4
Rutte: ABD, Macaristan ve Slovakya Ukrayna’nın NATO Üyeliğini Engelliyor
5
Erdoğan: Yerli ve Milli Kültür Değerlerimizi Evrensel Perspektifle Yeniden İnşa Etmeliyiz
6
Erdoğan: Filistin Halkının Yanında Dimdik Duruyoruz — Kültür ve Sanat Ödülleri'nde Mesajlar
7
Erdoğan: Filistin Halkının Yanında Eğilmeden, Bükülmeden Dimdik Duruyoruz — Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler