Antoine Makoumbou: Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu — Samsunspor Mainz 05

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Mainz 05 mücadelesini kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Konferans Ligi son haftasında Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşan Samsunspor sahadan 2-0 mağlup ayrılarak 12. sırada lig aşamasını tamamladı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antoine Makoumbou, mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele sonrasında kendi adıma ve takımım adına üzgünüm. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Aslında takım olarak iyi bir başlangıç yapmıştık ancak istemediğimiz bir gol yedik. Bugün kesinlikle kazanmalıydık. Başka bir şey söylemek istemiyordum. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu"

