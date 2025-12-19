DOLAR
Antoine Makoumbou: Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu — Samsunspor Mainz 05

Samsunspor'un Antoine Makoumbou, Mainz 05 mağlubiyetinin ardından 'Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu' dedi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 02:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 02:08
SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Mainz 05 mücadelesini kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Konferans Ligi son haftasında Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşan Samsunspor sahadan 2-0 mağlup ayrılarak 12. sırada lig aşamasını tamamladı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antoine Makoumbou, mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele sonrasında kendi adıma ve takımım adına üzgünüm. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Aslında takım olarak iyi bir başlangıç yapmıştık ancak istemediğimiz bir gol yedik. Bugün kesinlikle kazanmalıydık. Başka bir şey söylemek istemiyordum. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu"

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

