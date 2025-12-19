DOLAR
Okan Kocuk: "Avrupa’da Gidebileceğimiz Yere Kadar Gitmek İstiyoruz"

Okan Kocuk, Mainz mağlubiyetinin ardından play-off'larda Avrupa’da daha ileri gitmek istediklerini ve Samsunspor’u en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 02:01
Konferans Ligi'nde Mainz'a 2-0 mağlubiyet; Samsunspor play-off'ta

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını 12. sırada tamamlayarak son 16 turunda play-off'larda yoluna devam edecek.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaleci Okan Kocuk, takımının Avrupa serüvenine ilişkin duygularını paylaştı.

Okan Kocuk'un sözleri: "İyi başladığımız bir Avrupa macerasında bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Burada kazanıp ilk 8’e kalmak istiyorduk. Zaman zaman iyi dönemler geçirdik, kötü oynadığımız dönemler oldu. Kaybetmek istemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Play-off’larda yolumuza devam ediyoruz. Avrupa maceramıza orada kazanıp en iyi şekilde en üst aşamaya kadar gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Samsunspor’a ve Samsun şehrine yakışan mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Umarım play-off’larda daha güzel günler bizi bekler."

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

