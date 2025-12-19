DOLAR
Yunus Emre Çift: Play-off’ta Avrupa maceramızı sürdüreceğiz

Yunus Emre Çift, Mainz 05 mağlubiyeti sonrası Samsunspor'un play-off'a kaldığını ve rakibi geçip UEFA Konferans Ligi macerasını sürdüreceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 02:04
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 02:04
Mainz 05 deplasmanında Samsunspor 2-0 mağlup oldu

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ilk 8’e adını yazdıramadı.

Kırmızı-beyazlılar lig aşamasını 12. sırada tamamladı ve son 16 turunda play-off’larda yoluna devam edecek.

Yunus Emre Çift maç sonrası, "Maçta sakatlanan Olivier Ntcham’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ntcham’ın sakatlanması ile bir anda oyuna girdim. Akışı zor olan bir maçtı. İkinci yarıda önce 1-1’i yakalayıp galip ayrılmak istiyorduk fakat ikinci yarının başında şansız bir şekilde aleyhimize penaltı oldu. 2-0 geri düşünce işler bizim adımıza daha zor oldu. Konferans Ligi’ne gayet iyi başlamıştık ancak son 3 maçta taraftarlarımızı üzdük. Play-off’a kaldık. Bu turda rakibimizi geçip Avrupa maceramızı sürdüreceğimize taraftarlarımız emin olabilirler. Samsunspor olarak bunu başaracağız" dedi.

Özetle, Samsunspor Avrupa defterini kapatmadı; son 16 turundaki play-off aşamasında iddialarını sürdürmeyi hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

