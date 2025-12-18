Barış Kanbak: Gençlere Şans Vermek Cesaret İstiyor

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, Türk futbolunda gençlere fırsat vermenin zaman zaman cesaret istediğini ifade etti. Kasımpaşa'da uzun yıllar analiz sorumlusu ve yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Kanbak, ilk kez teknik direktör olarak çalışmaya başladı.

İlk İzlenimler ve Mental Müdahale

Kanbak, ilk dönemde takıma yaptığı müdahalelerin öncelikle zihinsel ve mental olduğunu belirtti. Takımın genç ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, gol yedikten sonra özgüven kayıpları yaşandığını söyledi. İki maçta geriye düşüş sonrası oyuncuların verdikleri reaksiyonun, yapılan mental dokunuşların karşılığını verdiğini vurguladı. Mustafa Alper Avcı'ya da önceki çalışmaları için teşekkür etti.

Kulüp Yapısı ve Uyumu

İstanbulspor'un çalışma biçimini Kasımpaşa'daki dönemiyle benzer bulduğunu söyleyen Kanbak, ilk günden kendini ait hissettiğini aktardı. Adaptasyon sürecinin kolay geçtiğini ve renklerin değişmesinin ötesinde yapının tanıdık olduğunu belirtti.

Oyun Felsefesi: Agresif Baskı ve Gegenpress

33 yaşındaki teknik adam, oyun anlayışı açısından Sami Uğurlu ile yakın bir çizgide olduğunu ifade etti. Agresif baskılı oyunu ve karşı presi yani gegenpress'i sevdiğini, takımda fiziksel kondisyonun bu anlayış için önemli olduğunu söyledi. Kanbak, kısa zamanda takıma yeni bir oyun yüklemenin zorluğuna dikkat çekerek, 'Kendi oyununuzu oynayın' yaklaşımını benimsediklerini anlattı.

1. Lig ile Süper Lig Arasındaki Fark

Kanbak, 1. Lig'in Süper Lig'e göre daha mücadeleci ve sert bir yapısı olduğunu belirtti. Tuncay Şanlı ile kısa Çorum sürecinde 1. Lig'i tanıdığını, bu ligde oyunun önceliklerinin farklılaştığını aktardı. Play-off ve düşme hattıyla ilgili değerlendirmelerde ise adım adım ilerlemenin sağlıklı olacağını vurguladı.

Transfer Stratejisi ve Kulüp Politikası

Ara transfer öncesi eksik bölgeler konusunda yönetimle görüşmeler yaptığını söyleyen Kanbak, önceliğin mevcut kadrodaki maksimum verimi almak olduğunu belirtti. İstanbulspor'un transfer yaparken dikkatli, sürdürülebilir adımlar attığını, kulübün borçsuz yapısının önemine dikkat çekti. Başkan Ecmel Sarıalioğlu ve yönetim kuruluna kendisine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.

Altyapı, Fırsatlar ve Sabır

Türk futbolunda altyapıya dair karamsarlık görmediğini söyleyen Kanbak, tesisleşme sorunlarının öncelikle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Oyuncu örnekleri üzerinden fırsatların geldiğini, Duran Şahin'in profesyonel kariyerindeki ilk golünü attığını hatırlattı. İstanbulspor'un cazibesi olarak bulduğu değerlere sabrı gösterdiğini, Gaoussou Diarra ve geçmişte Zeki Çelik örneğinin bu yaklaşımı desteklediğini belirtti.

Ralf Rangnick ve Teknik Etkiler

Kanbak, Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in oyun yapısından etkilendiğini anlattı. Rangnick'i ilk olarak 2005'te Schalke'de, daha sonra Leipzig döneminde takip ettiğini söyledi. Jürgen Klopp'u da örnek gösterse de Rangnick'in yaklaşımını daha değerli bulduğunu ifade etti.

VAR Değerlendirmesi

Video Yardımcı Hakem sistemi için sistemin faydalı olduğunu ancak kullanım ve teknik altyapı sorunları bulunduğunu belirtti. Kamera sayısı ve çekim kalitesinin karar sürecini etkilediğini, Türkiye liglerindeki yayın altyapısının Premier Lig ile karşılaştırıldığında eksiklikleri olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, Kanbak İstanbulspor'da genç ve potansiyelli bir kadro üzerine kurulu, sabır gerektiren bir projeyi yönettiğini; oyun felsefesinin agresif baskı ve gelişime dayandığını, altyapı ve tesisleşme konularının çözümünün ise öncelikli olduğunu vurguladı.

İSTANBULSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BARIŞ KANBAK