Fenerbahçe’den Yılmaz Tunç’a Hediye Formayla İlgili Resmi Açıklama

Kulüp, sosyal medyadaki iddiaları "dezenformasyon" olarak nitelendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a takdim edilen formada, cezaevindeki futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın imzasının bulunması sonrası sosyal medyada artan eleştirilere karşı Fenerbahçe resmi bir açıklama yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen formanının, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulüp adına sunulduğu belirtildi. Kulüp, söz konusu formanın takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmi ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğunu açıkladı.

Kulüp açıklamasında, formada imzası bulunan futbolculardan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunmasının ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemeyeceği kaydedildi. Bu yöndeki yorumların hukuki gerçeklikten uzak ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, açıklamasında ayrıca kulübün hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine her koşulda saygı gösterdiğini belirtti ve ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübün veya kulüp başkanının devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

