Bodrum Gündoğan Hokey Takımı 1. Lige Yükseldi

Bodrum Gündoğan Spor Kulübü 1. Lige Yükseldi

Yatağan'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hokey 2. Ligi'ni şampiyon tamamladı

Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, Yatağan Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kadınlar Hokey 2. Ligi müsabakalarında başarılı bir performans sergileyerek şampiyonluk kupasını kaldırdı ve 1. Lig vizesi aldı.

Yaş ortalaması 14 olan genç sporculardan oluşan ekip, turnuva boyunca tüm rakiplerini yenerek yükselme hakkını kazandı.

Turnuvaya damgasını vuran ekip, özellikle ilk turlarda elde ettiği farklı galibiyetlerle dikkat çekti. Final maçında Suruç temsilcisini çekişmeli bir mücadelenin ardından mağlup eden Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, bu sonuçla adını Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi'ne yazdırdı.

Baş antrenör Serkan Şen maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Henüz 14 yaş ortalamasına sahip, çok genç ve dinamik bir sporcu grubuyla bu ligde mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın azmi ve disiplini bizi bu haklı gurura ulaştırdı. Şu an takımımız Menteşe ağırlıklı sporculardan oluşsa da, en kısa sürede Bodrum Gündoğan bölgesinde de kendi sporcu grubumuzu oluşturup çalışmalara başlayacağız. Amacımız bu başarıyı sürdürülebilir kılmak".

BODRUM GÜNDOĞAN HOKEY TAKIMI 1. LİGDE