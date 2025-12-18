DOLAR
Galatasaray 1-0 RAMS Başakşehir — Ziraat Türkiye Kupası (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle ilk yarıda RAMS Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:37
Galatasaray 1-0 RAMS Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası — İlk Yarı Özeti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin tek golü 22. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi ve sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına üstünlükle girdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada: Sallai’nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.

14. dakikada: Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

22. dakikada: Sane’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada: Bertuğ Yıldırım’ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

Stat, Hakemler ve Önemli Bilgiler

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Kadrolar

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Necati Yançel, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün

Teknik Direktör: Okan Buruk

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Da Costa, Bertuğ Yıldırım

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Duarte, Selke, Fayzullayev, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Harit, Ba, Ebosele

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol ve Kartlar

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 22) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sallai, Ahmed Kutucu (Galatasaray)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

