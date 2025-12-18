Galatasaray 1-0 RAMS Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası — İlk Yarı Özeti
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin tek golü 22. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi ve sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına üstünlükle girdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada: Sallai’nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.
14. dakikada: Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
22. dakikada: Sane’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada: Bertuğ Yıldırım’ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.
Stat, Hakemler ve Önemli Bilgiler
Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar
Kadrolar
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Necati Yançel, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün
Teknik Direktör: Okan Buruk
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Da Costa, Bertuğ Yıldırım
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Duarte, Selke, Fayzullayev, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Harit, Ba, Ebosele
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol ve Kartlar
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 22) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sallai, Ahmed Kutucu (Galatasaray)
