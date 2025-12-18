DOLAR
Okan Buruk’tan Kupa Rotasyonu: Galatasaray 6 Değişiklikle Başladı

Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir maçında Antalyaspor 11'ine göre 6 değişiklik yaparak gençlere şans verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:01
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında evinde oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında rotasyona giderek kadrosunu yeniledi. Son oynanan Antalyaspor maçının 11'ine göre toplam 6 değişiklik yapıldı.

11'deki değişiklikler

Buruk, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in yerine sahaya Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi’yi sürdü.

Gençlere şans

Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray A takımında ilk kez 11'de yer aldı. Ünyay bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 7 maçta sonradan oyuna girmişti. Gökdeniz ise daha önce Türkiye Kupası'nda 2 kez forma giymişti.

Ahmed Kutucu ilk 11'de

Ahmed Kutucu, Başakşehir maçında bu sezon ilk kez 11'de başladı. Kutucu, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 6 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Genç futbolcular kadroda

Teknik heyet, genç oyunculara geniş yer verdi. Okan Buruk, Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz'e 11'de görev verirken, maç kadrosuna Oğulcan, Dağhan, Ege ve Cihan'ı da dahil etti.

Galatasaray'ın 11'i ve yedekleri

Başlangıç 11'i: Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Mauro Icardi.

Yedekler: Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

