Gençlerbirliği 3-2 Bodrum FK | Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta maçında Eryaman'da Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti; Niang iki gol buldu, Bodrum'dan Adem Metin Türk ve Ali Habeşoğlu skora katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 19:49
Gençlerbirliği 3-2 Bodrum FK — Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti. Maç Stat: Eryaman'da oynandı.

Maç Bilgileri

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Kemal Elmas

Gençlerbirliği Kadrosu

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Zan Zuzek (Metehan Mimaroğlu dk. 60), Henry Onyekuru (Tongya dk. 46), Samed Onur, Kevin Csoboth (Dilhan Demir dk. 40), Mbaye Niang (Göktan Gürpüz dk. 76), Dal Varesanovic (Sekou Koita dk. 46), Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Pedro Pereira, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Prince Martor

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Bodrum FK Kadrosu

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Pedro Brazao dk. 74), Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz (Ahmet Aslan dk. 74), Furkan Apaydın (Musah Mohammed dk. 46), İsmail Tarım, Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Taulan Sulejmanov dk. 66), Enes Öğrüce (Jonathan Okita dk. 83)

Yedekler: Diogo De Sousa, Arlind Ajeti, Musah Mohammed, Emirhan Arkutcu, Ozan Soğancıoğlu, Pusat Yağız Şafak

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller

Adem Metin Türk (dk. 19) — Bodrum FK

Ali Habeşoğlu (dk. 51) — Bodrum FK

Mbaye Niang (dk. 59, dk. 69) — Gençlerbirliği

Samed Onur (dk. 67) — Gençlerbirliği

Sarı Kartlar

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım

Gençlerbirliği: Samed Onur, Abdurrahim Dursun

