Gençlerbirliği 3-2 Bodrum FK — Ziraat Türkiye Kupası B Grubu
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti. Maç Stat: Eryaman'da oynandı.
Maç Bilgileri
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Kemal Elmas
Gençlerbirliği Kadrosu
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Zan Zuzek (Metehan Mimaroğlu dk. 60), Henry Onyekuru (Tongya dk. 46), Samed Onur, Kevin Csoboth (Dilhan Demir dk. 40), Mbaye Niang (Göktan Gürpüz dk. 76), Dal Varesanovic (Sekou Koita dk. 46), Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Pedro Pereira, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Prince Martor
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Bodrum FK Kadrosu
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Pedro Brazao dk. 74), Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz (Ahmet Aslan dk. 74), Furkan Apaydın (Musah Mohammed dk. 46), İsmail Tarım, Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Taulan Sulejmanov dk. 66), Enes Öğrüce (Jonathan Okita dk. 83)
Yedekler: Diogo De Sousa, Arlind Ajeti, Musah Mohammed, Emirhan Arkutcu, Ozan Soğancıoğlu, Pusat Yağız Şafak
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Goller
Adem Metin Türk (dk. 19) — Bodrum FK
Ali Habeşoğlu (dk. 51) — Bodrum FK
Mbaye Niang (dk. 59, dk. 69) — Gençlerbirliği
Samed Onur (dk. 67) — Gençlerbirliği
Sarı Kartlar
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım
Gençlerbirliği: Samed Onur, Abdurrahim Dursun
