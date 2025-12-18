Gençlerbirliği 3-2 Bodrum FK | Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta maçında Eryaman'da Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti; Niang iki gol buldu, Bodrum'dan Adem Metin Türk ve Ali Habeşoğlu skora katkı sağladı.