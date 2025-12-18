DOLAR
Kocaelispor - Antalyaspor: Süper Lig 17. Hafta Maçı ve Depremle Kurulan Dostluk

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Kocaelispor, 20.00’de Antalyaspor’u ağırlayacak; 1999 Gölcük Depremi’nden doğan iki camianın dostluğu maça damga vuracak.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:21
Kocaelispor - Antalyaspor: Süper Lig 17. Hafta Maçı ve Depremle Kurulan Dostluk

Kocaelispor, Antalyaspor’u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kocaelispor, yarın akşam saat 20.00’de Antalyaspor’u konuk edecek. İki takım ligde en son 2008-2009 sezonunda karşılaşmış ve o maçta galip gelen taraf Kocaelispor olmuştu.

Maç bilgileri ve takım tabloları

Kocaelispor, ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 20 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor. Körfez ekibi sahasında oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu ve sahadaki performansıyla 15 puan topladı.

Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 15 puan ve 15. sırada bulunuyor. Deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; konuk olduğu müsabakalarda 6 gol atarken 7 gol yedi.

Kocaelispor’un saha performansı ve golcüleri

Kocaelispor bu sezon ligde oynadığı 16 maçta toplam 13 gol kaydetti, bunlardan 7’si sahasında atıldı. Takımın en golcüsü Bruno Petkovic 5 golle öne çıkarken, Tayfur Bingöl 4 golle takip ediyor. Evinde oynadığı karşılaşmalarda takım 5 maçta kalesini gole kapattı ve sahasında konuk takımlara yalnızca 3 kez gol izni verdi.

1999 Gölcük Depremi ile başlayan kardeşlik

Her iki camia arasındaki dostluğun temeli 1999 Gölcük Depremi sonrasında atıldı. Depremde Kocaeli’den Antalya’ya göç eden vatandaşlara sunulan misafirperverlik ve destek bugüne uzanan bir kardeşlik bağı oluşturdu. Aynı yıl içinde Denizli deplasmanında Kocaelispor taraftarının organizasyon yapamaması üzerine Antalyasporlu taraftarların Kocaelispor’u Denizli tribünlerinde desteklemesi bu dayanışmanın önemli örneklerinden biri oldu.

Antalyaspor deplasmanında iki takım taraftarının iç içe tribünde birlikte tezahürat etmesi, Galatasaray ile Diyarbakır’da oynanan kupa finalinde Kocaelispor taraftarının Antalyaspor için otobüslerle stadyuma çıkması ve daha pek çok jest, iki camia arasındaki vefayı ve bağlılığı gözler önüne serdi.

Tribün dayanışması ve ortak hareketler

Geçen yıl Türkiye Kupası grup aşamasında taraftarların birlikte maçı izlemesi büyük takdir topladı; daha sonra federasyonca kesilen cezanın iki takım tarafından ortak ödenmesi de uzun süre hatırlanan bir olay oldu. Kocaelispor taraftarı, aldıkları desteği unutmuyor ve karşılaşmalarda Antalyaspor atkı ve pankartlarını açarak kardeşlik mesajı vermeye devam ediyor.

Maç öncesi hazırlıklar ve jestler

Kocaelispor Kulübü, deplasman bileti fiyatını plaka kodundan esinlenerek 41,07 TL olarak belirledi. Her iki takımın renklerini taşıyan özel formalar ve atkılar hazırlanıp taraftarlara sunuldu. Şehirde birçok yere asılan billboardlarda "Kalbim iki parça; bir taraf Kocaeli, bir taraf Antalya" yazılarıyla maça davet yapıldı.

Müsabaka öncesinde kulüp başkanları gün anısına birbirlerine çiçek ve hediye takdim edecek, konuk ekip oyuncuları Kocaelispor tribünlerine çiçek atacak. Seremoni sırasında Kocaelispor tribünleri bu kez Antalyaspor’un marşı Akdeniz Akşamlarını seslendirecek; törende futbolcularla birlikte sahaya çıkacak çocuklar arasında Antalya’dan gelen konuk taraftarlar da yer alacak.

Sahada rekabet, tribünde dostluk

İki camia arasındaki dostluk yarınki mücadelede de dikkat çekici jestlerle ve karşılıklı saygıyla sahne alacak. Kocaelispor, devre arasına seyircisi önünde galibiyetle girmeyi hedeflerken, Antalyaspor da deplasmandan olumlu bir sonuçla ayrılmak istiyor.

