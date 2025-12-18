DOLAR
Papanikolaou: "Rize’de bir kale oluşturmamız gerekiyor"

Giannis Papanikolaou, iç sahada dayanıklılık vurgusu yaparak "Rize’de bir kale oluşturmamız gerekiyor" dedi; Beşiktaş maçından galibiyet bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:18
Çaykur Rizespor forması giyen Giannis Papanikolaou, takımın iç saha performansını yükseltme ihtiyacına dikkat çekti ve Beşiktaş maçına hazırlanırken hedeflerinin galibiyet olduğunu açıkladı.

Antrenman ve basın toplantısı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanlar Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapıldı. Antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 27 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini takım oyuncusu olarak tanımladı:

"Rizespor’daki ikinci yılım. Geçen sezon yaşadığım sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldım. Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Elbette her zaman gelişime açık yönler vardır, fakat genel olarak performansımın olumlu bir yönde ilerlediğini düşünüyorum. Her zaman takımıma en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum ve kendimi tam anlamıyla bir takım oyuncusu olarak görüyorum"

Takım hedefleri ve Beşiktaş maçı

Papanikolaou, iç sahada daha fazla maç kazanılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Rize’de bir kale oluşturmamız gerekiyor." Ayrıca takımın yakaladığı ivmeden memnun olduğunu belirtti:

"Daha önce bunu tam anlamıyla yapamadık. Ancak şu anda yakaladığımız bir momentum var. Takımımız iyi bir gidişat yakaladı. Bunu hem aldığımız sonuçlarla hem de sahaya yansıttığımız futbolla gösterdiğimizi düşünüyorum. Yeni hocamızla henüz çok uzun bir süre birlikte çalışmadık ama şu ana kadar gördüğümüz tablo umut verici. Zamanla hem oyun hem de skor anlamında çok daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum"

Beşiktaş maçına ilişkin değerlendirmesinde ise Papanikolaou, zorlu bir karşılaşma beklediğini ancak fırsatlar yakalayacaklarına inandığını belirtti:

"Geçen sezon İstanbul’da çok önemli bir sonuç almıştık. Bu sezon da aynısını tekrarlayabilmeyi umuyoruz. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim; rakibiniz iyi ya da kötü bir dönemden geçse de Beşiktaş, Türkiye’nin en iyi takımlarından biridir. Bu nedenle kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim. Buna rağmen maç içinde iyi fırsatlar yakalayacağımıza inanıyorum. Amacımız bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve sahadan galibiyetle ayrılmak. Bu maçı kazanmayı ümit ediyoruz. Rizespor olarak bu sezon deplasmanda iyi performanslar sergiliyoruz. Bana göre yavaş yavaş zor yenilen bir takım hâline geliyoruz"

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

