Okan Buruk: Transfer Döneminden Kadro Yapısıyla Önemli Ders Aldık

Maç Değerlendirmesi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek turnuvaya üç puanla başladı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin psikolojik önemine vurgu yaptı.

"Psikolojik anlamda her maçı kazanmak önemli ve değerli. Türkiye Kupası'na 3 puanla başladık, sevinçliyiz" dedi. Buruk, maç boyunca Günay'ın önemli kurtarışları ve savunmanın etkili müdahalelerine de işaret etti.

Oyuncu Değişiklikleri ve Performanslar

Buruk, sonradan oyuna girenlerin maça başlaması arasında farklar olduğunu belirterek, Ahmed hakkında, "Ahmed’in maç başlaması, golü atması onun için daha iyiydi" ifadelerini kullandı. Gökdeniz'in uzun süre forma giymediğini, çok koştuğunu ve mücadele ettiğini; Arda ve Kazımcan'a da düzenli süre verildiğini söyledi.

Transfer Dönemi: Kadro Yapısından Alınan Ders

Teknik direktör, transfer döneminde kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldıklarını vurguladı: "Üst üste bir anda 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bizim için ders oldu." Buruk, kadrodaki elit oyuncuların aynı anda yok olmasının sıkıntı yarattığını, bunun birçok takımın başına geldiğini ve eleştirilerle değerlendirdiklerini belirtti.

Yeni Şampiyonlar Ligi formatına değinen Buruk, "Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında 28 Ocak’a kadar kadromuzu korumak zorundayız" diyerek, bu tarihe kadar oyuncu yazılamamasının takımlar için sorun oluşturduğunu, en azından bir oyuncu yazma imkânı olmasını beklediklerini ifade etti.

İkinci Takımların Kurulması Gerektiği Vurgusu

Genç oyuncuların gelişimi için ikinci takımların lig sistemine dahil edilmesini isteyen Buruk, kiraya verilen oyunculardan beklenen verimi alamadıklarını söyledi. "Acilen Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ikinci takımların ... lige girip başlamasını istiyoruz" dedi ve Galatasaray'ın bu sisteme dahil olmak istediğini belirtti.

Sara ve Sosyal Medya Uyarısı

Brezilyalı Gabriel Sara hakkında, sakatlık sonrası dönüşlerin zor olduğunu ve genel performansından memnun olduklarını söyleyen Buruk, oyuncunun çalışmasından, profesyonelliğinden memnun olduklarını ifade etti: "Genel olarak performansından memnunuz".

Son olarak sosyal medyaya dikkat çeken 52 yaşındaki teknik direktör, bazı oyuncuların hedef alındığını belirterek Ahmed'in golünü örnek gösterdi: "Ahmed aldığı süre boyunca çok çalıştı, gol attı" ve bundan dolayı sevindiğini söyledi.

