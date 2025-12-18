Niğde'de Okul Sporları Floor Curling Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları kapsamındaki Floor Curling Genç Kız, Genç Erkek ve Genç Karma müsabakaları Niğde'de başarıyla sona erdi. Turnuvada okullar arasındaki rekabet canlı geçti ve dereceye giren takımlar belirlendi.

Dereceye Giren Takımlar

Genç Erkekler: Birinci: Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi, İkinci: 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, Üçüncü: Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dördüncü: Sevim ve Abdullah Altundal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Genç Kızlar: Birinci: 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, İkinci: Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi, Üçüncü: Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dördüncü: Özel Niğde Final Akademi Anadolu Lisesi.

Genç Karma: Birinci: Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesi, İkinci: 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, Üçüncü: Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dördüncü: Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyona katılan tüm okul yöneticilerine, öğretmenlere ve sporculara teşekkür edilerek okul sporlarının öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Müsabakalarda dereceye giren takımlar, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Organizasyon, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı.

