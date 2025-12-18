Manisa FK, Keçiörengücü Hazırlıklarını Sürdürüyor — 20 Aralık

DOLAR
Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:13
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Hazırlıklar

Manisa FK, 20 Aralık Cumartesi saat 19.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak mücadele öncesi bugünkü antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ve top kapma oyunu ile başladı.

Antrenman, şut çalışmasıyla devam etti ve taktik oyunlarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Bilet ve Tribün Bilgileri

Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Maçı tribünden izlemek isteyen taraftarlar bu kanallardan biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, diğer iç saha maçlarında olduğu gibi Keçiörengücü karşılaşmasını da ücretsiz izleyebilecek. Tribünden maçı takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunludur.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle açıklandı: Kapalı Alt Tribün: 45 TL. Misafir Tribünü: 45 TL.

